Zodra de term ‘institutioneel racisme’ van stal wordt gehaald, zoals staatssecretaris Marnix van Rij pas geleden deed in zijn toelichting op de Toeslagenaffaire, stijgt er een klein gejuich op in kritische kring. Hè, hè, eindelijk erkenning. Het racisme zit ingebakken in bepaalde instituties, er spelen onbewuste vooroordelen en in de praktijk leidt dat tot racisme; tot etnisch profileren en tot kaalgeplukte gezinnen.

Maar zoals Frank de Zwart in deze krant schreef, hoogleraar politieke wetenschappen in Leiden, moet je niet blij zijn met een dode mus. Het racisme wordt wel aangekaart, maar van de verantwoordelijken en de schuldigen ontbreekt ineens elk spoor. „Het maakt racisme tot een onbedoeld gevolg van organisaties. Mij lijkt dat eerder een handicap dan een voordeel als we iets aan discriminatie en ongelijke behandeling door de staat willen doen.”

Er moeten toch mensen zijn bij de belastingdienst of de politie die verantwoordelijkheid dragen voor de gang van zaken: als ze hun eigen institutie niet op orde kunnen krijgen, zitten ze onterecht op die plek. Het lijkt me in het geval van racisme het beste er meteen een ‘chefsache’ van te maken. De hoogste baas of bazin zorgt ervoor dat de racistische praktijk eindigt, en als dat niet lukt moet er een andere hoogste baas of bazin komen die het wel klaarspeelt.

Ik heb tijdens mijn studententijd een hekel gekregen aan verklaringen waarin ‘systemen’ of ‘structuren’ de schuld krijgen. Ik snap de winst van zo’n visie: het klinkt gewichtig, de butler heeft het nooit gedaan, maar er zijn wel ‘patronen’ te vinden, die de uitsluiting en discriminatie kunnen verklaren. Wel een moord, geen dader. Wel de erkenning, geen oplossing. Nou, klaar ben je.

Heel vroeger waren er communisten die niets wilden weten van aanpassingen van ‘het kapitalistisch systeem’, want dat was niet hervormbaar. Alles moest op zijn kop, revolutie, het hele stelsel aan gort. De woorden van Joop den Uyl ‘kleine stapjes, smalle marges’ werden door de radikalinski’s weggehoond. Het was ook helemaal niet de bedoeling dat het systeem beter of eerlijker zou functioneren. Het moest ‘Kaputt’.

Diezelfde triomfantelijke sfeer heerst rond het ‘institutioneel racisme’. Valt dat eigenlijk wel te veranderen, gezien al die ‘onbewuste stereotypen’? Daarna komt de ‘mentaliteitsverandering’ als oplossing, maar dat neemt zo zijn tijd en zo’n verbeterd ‘bewustzijn’ laat zich ook niet op heterdaad betrappen.

Al die tijd is er de praktijk van mensen die uitgesloten worden of onrechtmatig behandeld. Door overheidsorganisaties: de politie, de belastingdienst. Dankzij de socioloog Max Weber kennen we een term als Verantwortungsethik: niet de intentie vooraf, maar de verantwoordelijkheid achteraf telt.

We hebben leidinggevenden nodig, die ook bereid zijn de rol van butler op zich te nemen.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.