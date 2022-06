Houdbare huizen maar niet per se groen geschilderd

Wie met zijn tijd mee wil gaan, moet laten zien dat hij de tekenen des tijds verstaat. Zo meldt minister Hugo de Jonge dat hij de woningmarkt wil verduurzamen. Hij wil een miljoen huizen groener maken. Hiermee stelt hij vast niet voor kozijnen, deuren en daklijsten in Zaans Groen te schilderen, maar wat het door hem gebruikte woord verduurzamen concreet betekent, blijft in het midden.

Verduurzamen is een jong woord, dat opkwam toen vanwege de scheepvaart blikconserven in de laatste decennia van de 19de eeuw gemeengoed werden. Blikken bevatten verduurzaamde, lang houdbare, levensmiddelen.

Deugdzaam

Verduurzaamd bestaat uit drie stukken ver, duur en zaam. Ver staat hier voor zoveel als ‘maken’, net als in verbeteren. Het achtervoegsel zaam in duurzaam lijkt op dat in deugdzaam en eenzaam en maakt van de eigenschap van het eerste deel een bijvoeglijk naamwoord. Kern van duurzaam is dus duur en dan niet in de betekenis ‘kostbaar’ maar van ‘een lange tijd overspannend’. En dat was ook juist waarom voedsel geconserveerd, verduurzaamd, werd. Het mocht niet bederven op weg naar de koloniën.

Toen duurzaam doordrong tot het dagelijkse taalgebruik kon het ook gebruikt worden voor hout dat niet meteen wegrotte

Toen duurzaam doordrong tot het dagelijkse taalgebruik kon het ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld hout dat niet meteen wegrotte. Maar dit is ongetwijfeld niet de betekenis die De Jonge in het hoofd heeft. Bouwen doe je niet voor de vergankelijkheid.

Duurzaam blijkt in overheidspublicaties synoniem aan hernieuwbaar. Zo bestaat er een Hernieuwbare Energiesubsidie, die betrekking heeft op duurzaam opgewekte energie. In Engelstalige publicaties duikt hiervoor de term sustainable op, die een vergelijkbare ontwikkeling heeft doorgemaakt. Betekende het eerst vooral ‘verdedigbaar als juist’ of ‘houdbaar als argument’, vanaf 1976 komt het steeds vaker voor in de combinatie sustainable energy, doelend op energieopwekking zonder milieuschade en met behulp van natuurlijke bronnen die niet uitgeput raken. Dus zonne-, wind- en waterenergie. Houdbaar slaat hier niet op het product maar op de onuitputtelijkheid van de bron.

Geen verspilling

Een volgende stap van zowel sustainability als van het langzaam volgende duurzaamheid werd de duurzame groei: een economische ontwikkeling die welvaart combineert met zorg voor het milieu, dus geen verspilling van energie en materialen. Waarschijnlijk is dit het verduurzamen van De Jonge, niet in de zin van materiaalgebruik, want het gaat om bestaande woningen, maar met de bedoeling huizen zo te verbeteren dat de bewoners minder energie nodig hebben voor verwarming en warm water. Dat noemt hij groen, de kleur van een florerende natuur. Niet omdat er een direct verband is, maar omdat een suggestie van bekommernis om alles wat leeft en bloeit, zo goed past bij het nu. Maar is zijn oproep in feite niet eerder een pleidooi voor een oude Hollandse deugd: zuinigheid?