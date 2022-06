Hoofdbrekens voor de baas van de NPO

Sinds begin dit jaar is Frederieke Leeflang (53) de machtigste vrouw van Hilversum. Als voorzitter van de NPO dient zij oude en nieuwe omroepen bij elkaar te houden. Vlak voor haar eerste zomervakantie als topvrouw bij de NPO stapelen de hoofdpijndossiers zich op.

Zo moet de publieke omroep deze week besluiten of op de strenge uitspraak van de NPO-ombudsman over Ongehoord Nederland ook een financiële sanctie volgt. Dit dilemma heeft de potentie tot een existentiële kwestie uit te groeien. Want hoe verhoudt de eis dat de omroepen zich inhoudelijk voldoende profileren zich tot de realiteit dat de NPO voor consumenten steeds meer naar buiten treedt als één merk? Tegelijk neemt ook de druk toe om te voorkomen dat er nóg meer nieuwe omroepen in het bestel komen. Staatssecretaris Uslu (D66, Media) kondigde vorige week in een brief aan de Kamer aan daar een adviescommissie op te zetten. De Raad voor Cultuur liet echter onlangs weten niet te geloven in nieuwe criteria en bepleitte een numeriek maximum.

En dan is er nog de mogelijke integriteitskwestie rond Leeflangs voorganger, Shula Rijxman. Centraal daarin staat een recent uitgelekte mail tussen Rijxman en een topambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen waaruit een ‘innige band’ tussen de twee zou blijken. De kwestie, uitgediept in de BNR-mediapodcast Koster & van Dijk van journalisten Mark Koster en Ton F. van Dijk, roept vragen op over onwenselijke dwarsverbanden tussen ‘Hilversum’ en ‘Den Haag’.

Die verhoudingen lagen toch al onder een vergrootglas toen bekend werd dat Rijxman wethouder wordt in Amsterdam namens D66. Deze week is ze beëdigd. Ze vertelde naar aanleiding van die boogde benoeming in NRC twee weken geleden dat zij D66-leider en huidig minister van Financiën Sigrid Kaag geadviseerd heeft in haar tijd als NPO-bestuurder.

De nu gebleken band tussen Rijxman en topambtenaar Marjan Hammersma is een politieke kwestie geworden, sinds duidelijk is geworden dat een klokkenluider teleurgesteld is over de opvolging van zijn melding. Hij had zich in 2020 tot het ministerie gewend met informatie over constructies waarmee omroepen de normering voor topinkomens zou omzeilen. Hij was op gesprek gekomen bij secretaris-generaal Hammersma.

De klokkenluider meldde twee weken geleden aan journalist Van Dijk dat hij zich nooit tot Hammersma had gewend als hij weet had gehad van haar band met Rijxman. Die was zodanig dat de topambtenaar zich blijkens de uitgelekte mail, in handen van journalist Koster, erg had verheugd op een hotelovernachting.

Leeflang stelt in een reactie vast dat de relatie niet was gemeld bij de compliance officer van de NPO, die toeziet op naleving van de regels en bij wie advies gevraagd kan worden als privé-relaties de schijn van belangenverstrengeling wekken. Advies inwinnen door Rijxman was volgens de huidige NPO-topvrouw „verstandig geweest”, al stelt ze niet over de precieze omstandigheden te kunnen oordelen. Rijxman heeft naar eigen zeggen nooit een geheim gemaakt van haar vriendschap, waarvan ook de voorzitter van de Raad van Toezicht Tjibbe Joustra op de hoogte was, stelde ze in een verklaring. Op de vraag of ze ook vindt dat ze verstandiger had kunnen zijn, reageert ze niet.

Het Commissariaat voor de Media liet weten zich te verdiepen in de kwestie, „alvorens vast te stellen of we een formeel onderzoek zullen starten”. In het algemeen stelt de toezichthouder, die toeziet op de naleving van de Mediawet door publieke mediainstellingen, dat „juist beleidsbepalende personen binnen dit bestel er zorg voor hebben te dragen zuiver te handelen en iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen”.

De kwestie is met name voor topambtenaar Hammersma een precaire. Ze stelde, in reactie op vragen van journalist Koster, geen directe werkrelatie meer te hebben met Rijxman sinds ze in 2016 de hoogste ambtenaar is op het ministerie. Hammersma laat via het ministerie weten „altijd privé en zakelijke gescheiden te houden”, en dat was „ook hier zo geweest”. De inhoud van het gesprek met de klokkenluider deelde ze „met niemand anders dan de minister”.

Kamerlid Pieter Omtzigt (Lid-Omtzigt) heeft Kamervragen gesteld. Hij vraagt of de ambtenaar zich niet had moeten verschonen voor het gesprek. Een ruime Kamermeerderheid wil voor het zomerreces in debat met staatssecretaris Gunay Uslu (D66).

