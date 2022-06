Mijn vriend, ik heb hem nog niet zo lang, gaat vaak net te koud gekleed de deur uit. Vanochtend vroeg ik hem, toen hij op het punt stond te vertrekken in een T-shirt, waarom hij niet gewoon een laagje extra aantrekt. „Lekker weer moet je afdwingen”, antwoordde hij.

