Eindexamenscholieren in Chernihiv op de foto tussen het oorlogspuin

Stanislav wilde zich nuttig maken voor zijn land in de oorlog en dacht dat zijn camera de beste manier was om dit te doen. „Het doel van dit project is om de geschiedenis te bewaren met deze foto’s. Ik geloof echt dat als mijn grootvader in zijn tijd foto’s had kunnen maken van de verschrikkelijke dingen die de Sovjet-Unie in ons land uithaalde, deze oorlog nu niet zou zijn gebeurd.”