Het nadeel van een democratie is dat iedereen in principe mee mag praten, ook de mensen met wie praten geen zin heeft omdat ze alleen maar aan zichzelf denken. Op het VVD-congres in Halfweg, een goedgekozen plaatsnaam, keken de VVD-prominenten vanaf de eerste rijen de eigen domheid in de bek. Alsof een tandarts ze voor het eerst in lange tijd een spiegel voorhield en er geen geruststellend beeld verscheen. Het rot zat overal en bedreigde ook nog de paar gezonde tanden.

Ze moeten gevoeld hebben wat iedereen kon constateren: de VVD gaat aan de eigen kortzichtigheid ten onder. Het jarenlang opzichtig aaien van de onderbuik heeft voor een vetbult gezorgd waar je liever niet mee te koop loopt. Zo een die onder het T-shirt doorkruipt of waarvan het overhemd openspringt. De zo bejubelde zetelwinst na al die kabinetten-Rutte zat opeens ook aan tafel.

Het congres nam moties aan tegen het stikstofbeleid en voor 130 kilometer per uur op de snelweg en klapte de handen stuk voor fractievoorzitter Sophie Hermans, dochter van VVD-icoon Loek Hermans en ex-assistente van Mark Rutte die hardop verklaarde dat ze vooral Sophie Hermans is. Wat dat dan precies is, bleef onduidelijk.

Als het congres één ding duidelijk maakte was het dat de ratten op het punt staan om het zinkende schip te verlaten. Ze hebben zich volgevreten, maar elders worden opeens grotere en nog warmere porties eigenbelang geserveerd. En dus gaan ze weer. Naar boerin Lientje, naar Joost en Annabel 21, naar de PVV of FVD. Ze schieten alle kanten uit en ze zullen daar blijven hangen tot ook een van die partijen verantwoordelijkheid gaat dragen en compromissen moet sluiten. Dan trekken ze weer woedend verder.

Tot er nieuwe verkiezingen komen zit de rest van het land opgescheept met een op hol geslagen VVD-elite, waarvan een deel uit machtshonger bereid is om het regeerakkoord uit te voeren en een ander deel uit lijfsbehoud het liefst alle gemaakte afspraken saboteert. Bij de VVD krijg je en Christianne van der Wal die boze boeren trotseert bij haar villa en tegelijkertijd alvast voorzichtig aankondigt dat er met haar heus wel te praten valt en Kamerlid Daniel Koerhuis die juist meer stikstofuitstoot wil, omdat hij weet dat dat hem populair maakt. Het zijn de tante die met één hand al in de snoeppot op bezoek zit te wachten en de feeder die zegt dat je niet dik wordt van suiker die samen voor het unieke VVD-geluid zorgen. Van een symfonie is geen sprake, alle instrumenten maken gewoon zoveel mogelijk geluid. Alleen dirigent Mark Rutte doet alsof hij geniet.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.