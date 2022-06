Een klas overdoen of naar de havo?

Moeder: „Mijn zoon zit in 3 gymnasium en het is al zeker dat hij niet over zal gaan. Hij heeft de eerste helft van het jaar te weinig gedaan. Toen corona eindelijk voorbij was, stortte hij zich in het sociale leven. Ik denk dat hij het met gemiddelde inzet zou moeten kunnen, maar het gymnasium gaat natuurlijk niet vanzelf. Naast hersens vraagt het hard werken. Het zou mijn voorkeur hebben dat hij naar 3 atheneum gaat. Dan is hij verlost van Grieks en ligt het tempo iets lager. Maar zijn plan is om naar 4 havo te gaan, waar volgens hem ook andere zittenblijvers heen gaan. Hij wil per se niet bij jongere kinderen in de klas. Dat snap ik, maar ik vind het zonde. Hij heeft de hersens voor atheneum of gymnasium en ik gun hem dat hij naar de universiteit kan. Hij zegt ook tijd te willen hebben voor zijn vrienden en zijn sporten. Wat is wijsheid?”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.)

Mentor raadplegen

Marga Akkerman: „Als puber kijk je niet zo ver in de toekomst, tenzij je al precies weet wat je wil worden. Dat is hier niet het geval. Uw zoon stort zich in het sociale leven, dat past bij zijn leeftijd.

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog.

„Vraag een overleg met de mentor aan. Uw zoon heeft door de coronatijd geen ervaring met wat een gewoon schooljaar inhoudt. Hij lijkt een helder idee te hebben over wat hem volgend jaar te wachten staat, maar klopt dat wel? Wat stelt hij zich voor bij een klas met zittenblijvers? En bij een klas met jongere kinderen? Beseft hij dat hij zich ook op de havo zal moeten inspannen voor voldoendes?

„Wat betekent ‘hard werken’? Dat klinkt als iets wat alle vrije tijd opslokt maar dat zou niet zo moeten zijn. Je zit op een passende school als je niet alleen maar met je huiswerk bezig bent maar genoeg vrije tijd overhoudt voor vrienden en sport. Scholen hebben een duidelijk idee over de tijd die je aan huiswerk kwijt bent.

„Dat alles kan in een gesprek tussen jullie en de mentor duidelijk worden. Laat vooral de mentor het woord doen, en beperk u tot het stellen van vragen. Zo kan het makkelijker worden voor uw zoon om een volgende stap te bepalen.”

Inzicht ontwikkelen

Jelle Jolles: „De voorkeur van uw zoon is goed te begrijpen. Hij heeft nog geen zicht op de consequenties van zijn keuzes. Voor hem is wat nú gebeurt belangrijk; de lol die hij vanavond met vrienden kan maken.

Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie en auteur van Het tienerbrein en Leer je kind kennen.

„Consequenties kunnen overzien is een neuropsychologische vaardigheid die alleen door feedback van de omgeving kan worden ontwikkeld. Gesprekken met ouders zijn voor adolescenten essentieel om dat inzicht te leren ontwikkelen.

„Trap niet in de valkuil van ‘het geven van objectief advies’, bijvoorbeeld over ‘het belang van de universiteit voor de loopbaan’. Studeren, loopbaan, het zegt tieners nog niets, bovendien zullen ze dat als dwang ervaren.

„Toon vooral betrokkenheid. Verken op een nieuwsgierige manier scenario’s met uw zoon. Bijvoorbeeld: ‘Wat zou er gebeuren als je naar havo 4 gaat? Of naar gym of atheneum 3?’ ‘Wat voor vakken zul je in havo 4 aantreffen; hoe ga je je schoolwerk aanpakken?’ Bespreek voordelen, nadelen op korte en langere termijn. Door op een respectvolle manier vragen te stellen, helpen ouders tieners hun eigen standpunten te vormen en niet klakkeloos met die van leeftijdgenoten mee te gaan.

„Schat uw zoon in. Als u vermoedt dat zittenblijven een lijdensweg wordt, stem dan voor de overgang naar havo 4.”