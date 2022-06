DNB: economische groei stokt in 2022 door oorlog in Oekraïne

De economische groei valt dit jaar in Nederland „nagenoeg stil” als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag in haar halfjaarlijkse economische ramingen. Het is aan het forse herstel van de economie van eind 2021 na de coronarecessie te danken dat er tot eind 2022 een groei van 2,8 procent overblijft. Voor 2023 en 2024 verwacht DNB een groei van respectievelijk 1,5 procent en 1,7 procent, al hangt dit ook af van het verdere verloop van de oorlog.

Door de forse prijsstijging van energie komt de inflatie dit jaar gemiddeld uit op 8,7 procent. De komende jaren daalt deze vervolgens naar 3,9 procent in 2023 en 2,4 procent in 2024. De kerninflatie, de inflatie-index waarin prijzen van energie en voeding niet worden meegenomen, bedraagt 3,9 procent in 2022 en 2,6 procent in zowel 2023 als 2024.

De Nederlandsche Bank houdt er rekening mee dat de oorlog in Oekraïne langer duurt. In dat scenario blijven de energieprijzen langer hoog en houdt de druk op de wereldhandel aan. De groeiverwachting voor 2022 zou hierdoor met 0,8 procentpunt naar beneden worden bijgesteld tot 2 procent en de inflatie oplopen naar 10,8 procent. In 2023 krimpt het bruto binnenlands product (bbp) dan met 0,4 procent, om in 2024 weer met 1,4 procent te stijgen. In een variant waarbij Rusland de energietoevoer naar Europa abrupt staakt volgt een recessie, met na een marginale groei van 0,4 procent in 2022 een krimp van 1,5 procent in 2023.

Aanbevelingen

Volgens de centrale bank verhullen de genoemde cijfers in de raming verschillen tussen armere en rijkere huishoudens. Vooral huishoudens met lagere inkomens voelen de forse prijsstijging van energie en voedingsmiddelen in hun portemonnee. DNB adviseert de overheid de financiële gevolgen van de inflatie te herverdelen, door maatregelen te nemen die gericht zijn op de groepen die het hardst worden geraakt. Ook ondersteunen deze „liefst” de duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet. De afgelopen maanden introduceerde de regering onder meer een korting op de energierekening en verlaging van de accijnzen op brandstof.

DNB ziet ook ruimte voor loongroei bij bedrijven. Op die manier kan voor werkenden een deel van de hoge inflatie worden opgevangen, stelt de centrale bank. Hoewel in verschillende bedrijfstakken mogelijkheden zijn om de lonen te verhogen, moeten deze ook weer niet automatisch en volledig meestijgen met de inflatie. Dan dreigt een verdere stijging van de inflatie, wat uiteindelijk ten koste gaat van de bedrijvigheid.