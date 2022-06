‘Deel van Amazone waar vermisten verdwenen, wordt van alle kanten bedreigd’

Exact zeven jaar voordat de Braziliaanse inheemse volkerenexpert Bruno Pereira – samen met de Britse journalist Dom Phillips – vermist raakte diep in de Amazone, redde hij het leven van Barbara Arisi. Op reis in het oerwoud werd de Braziliaanse antropologe gebeten door een surucucu, de uiterst giftige slangensoort bosmeester. Ze kreeg drie doses antigif en werd per boot snel naar een grotere nederzetting gevaren. Daar was het Bruno Pereira die haar opving en naar een ziekenhuis reed.

„Bruno heeft mij het leven gered”, vertelt Arisi bij een kop koffie op Utrecht CS, een tussenstop tussen haar woonplaats Groningen en Amsterdam, waar ze doceert aan de Vrije Universiteit. Op haar rechterbeen zit nog een litteken van de slangenbeet en op haar laptops toont ze foto’s met Pereira, toen hij haar redde. Datum: 5 juni 2015.

Sinds zondag 5 juni 2022 wordt gevreesd voor het leven van Pereira en Phillips. De twee zouden die dag terugreizen van een ontmoeting met indianen aan de rand van de Javari-vallei, maar kwamen nooit aan op hun volgende bestemming. Afgelopen zondag werden persoonlijke spullen van hen gevonden. En deze maandag meldde de vrouw van Dom Phillips dat beide mannen dood zouden zijn aangetroffen, maar dit is niet bevestigd door de Braziliaanse autoriteiten.

Contact met de buitenwereld

Arisi leerde dit gebied uitstekend kennen, nadat ze er begin deze eeuw haar doctoraal-onderzoek deed naar de Matis, een van de lokale inheemse volkeren. De Matis zochten in de jaren zeventig al contact met de buitenwereld, waarna ze door ziektes met ongeveer twee derde werden uitgedund. In 1996 hielpen ze een andere, nog geïsoleerd levende stam, de Korubo, ook contact zoeken met de overheid. „Mijn onderzoeksvraag was waarom ze dat deden, als ze zelf hadden ondervonden hoe noodlottig dat afloopt.”

Barbara Arisi Foto Merijn de Waal

Sindsdien keerde Arisi er vele malen terug en leerde ze de taal van de Matis spreken. De Javari-vallei is ongeveer zo groot als Oostenrijk en sinds 2001 is het exclusief toegewezen aan de oorspronkelijke bewoners van het oerwoud. Ongeveer zesduizend inheemsen gelden als ‘gecontacteerd’, naar schatting nog eens drieduizend leven in ‘vrijwillige isolatie’.

De vallei kent daarmee het grootste aantal ‘ongecontacteerde’ inheemsen ter wereld, maar hun territorium wordt van alle kanten bedreigd. Door illegale vissers, houtkappers, goudzoekers, en er zijn ook berichten over drugssmokkel. Via het drielandenpunt met buurlanden Colombia en Peru zou vooral cocaïne de grens overkomen. In dit tamelijk wetteloze gebied worden buitenstaanders als Phillips en Pereira al snel als pottenkijkers gezien.

De inheemsen in dit gebied leven afgelegen en worden tegelijkertijd in de hoek gedreven Barbara Arisi cultureel antropoloog

De geïsoleerde groepen, legt Arisi uit, worden in de lokale volksmond ook wel ‘vrij’ genoemd, maar hebben in de praktijk wel degelijk contact met andere inwoners. „Ze stelen bijvoorbeeld wel eens uit de dorpen. Ze nemen alleen niet deel aan de handelsnetwerken die zijn ontstaan langs de rivieren. Ze leven meer afgelegen en worden tegelijkertijd in de hoek gedreven.”

Een groot wingewest

De inwoners van het gebied genieten op papier wettelijke bescherming tegen indringers. In de praktijk komt hier weinig van terecht – zeker sinds begin 2019 de ultrarechtse oud-legerkapitein Jair Bolsonaro president werd. Zijn regering ziet de Amazone als een enorm potentieel wingewest, dat zo snel en soepel mogelijk ontgonnen moet kunnen worden. Van goud, hout en zeldzame aardmetalen tot extra hectares landbouwgrond voor de grootgrondbezitters die een belangrijke politieke steunpilaar van de president zijn.

Namens de federale overheid zou de Funai, de Portugese afkorting van ‘Landelijke Stichting voor de Indiaan’, de inheemsen eigenlijk moeten beschermen. Onder Bolsonaro kreeg deze beschermingsdienst echter veel minder middelen, en regionale coördinatoren ervaren tegenwerking vanuit de hoofdstad. Bruno Pereira werkte jarenlang voor Funai en trad in de Javari-vallei onder meer op als bemiddelaar, toen de Matis tussen 2014 en 2015 in oorlog raakten met de Korubo.

Uit onvrede over de nieuwe regering-Bolsonaro nam hij in 2019 drie jaar onbetaald verlof op, vertelt Arisi. „Hij maakt deel uit van een nieuwe generatie jonge ambtenaren die in de jaren tien onder [de sociaal-democratische president] Lula werd aangesteld. Goede mensen, betrokken bij de lokale bevolking. Maar zoals Bruno, zijn er zovelen de afgelopen jaren gestopt bij Funai.”

Jagers, vissers en houtkappers

Pereira kwam nog vaak in het gebied, om bijvoorbeeld journalisten als Dom Phillips te begeleiden. De freelancer doet vooral voor The Guardian al jaren in Brazilië verslag en is bezig met een boek over de Amazone. De dag voor hun vermissing bezochten ze het Canoão-kamp, van waaruit inheemse wachters zelf hun territorium bewaken. Op meer plekken in de Amazone zijn dit soort zelfverdedigingsgroepen ontstaan, nu de regering-Bolsonaro het regenwoud vogelvrij heeft verklaard.

Phillips en Pereira kregen tijdens hun reis doodsbedreigingen. Waarschijnlijk van illegale vissers, die onder meer op pirarucu azen, een van de grootste zoetwatervissen ter wereld. Deze joekels van beesten mogen niet buiten het seizoen gevangen worden, maar dit gebeurt toch op grote schaal. De vissers dringen daarbij ook regelmatig het inheemse territorium binnen.

Volgens Arisi en andere Amazone-experts zijn die invasies het logische gevolg van federaal overheidsbeleid. De vissers, houtkappers en jagers aan de rand van het inheemse territorium zijn vaak nazaten van militairen en rubbertappers, legt zij uit. „Zij waren het er vaak al niet mee eens toen ze begin deze eeuw weg moesten uit het gebied, maar hielden zich tegenover de inheemsen altijd enigszins in.”

Sinds het aantreden van Bolsonaro zijn die scrupules weg. Ze haalt diens toenmalige milieuminister Ricardo Salles aan, die in 2020 opriep de pandemie aan te wenden „om de kudde los te laten”, ofwel iedereen vrij baan te geven de Amazone te exploiteren. Het is een kortetermijnvisie van snelle winst maken. „Die vissers zijn niet de grote schurken”, zegt ze. „Dat zijn de mensen die wel het grote plaatje zouden moeten zien en die hun nu laten begaan.”