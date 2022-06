Een verslaggever van De Telegraaf hoorde zaterdag een ‘historisch interview’ op de radio. Het VVD-congres debatteerde over stikstof, en bij WNL ging oud-VVD-Kamerlid Gert-Jan Oplaat los op „de applausmachine” rond Rutte en op minister Christianne van der Wal (Stikstof, VVD) die door haar stikstofbeleid „moet opstappen of stoppen”.

Zelf hoorde ik het ook, en dacht: ah, weer een ex-VVD-politicus die opkomt voor de eigen branche. Want op zich klopt het dat Oplaat in 1998-2006 VVD-Kamerlid was. Maar daarvóór, in 1994, keerde hij zich als boerenleider al „tegen het mest- en ammoniakbeleid” van partijgenoot Jozias van Aartsen, en na zijn vertrek uit Den Haag ging hij terug naar de landbouw: sinds 2014 lobbyt hij voor de pluimveesector.

Dus historisch consistent was het interview zeker – maar ‘historisch’ leek me veel eer voor deze belangenbehartiger.

Zulk soort dubbelzinnigheid zag je vaker rond het VVD-congres, waar een nipte meerderheid tegen de stikstofvoorstellen van het kabinet stemde. Helma Lodders, in 2010-2021 VVD-landbouwwoordvoerder in de Kamer, zei dat ze „verdrietig, boos en teleurgesteld” was. Maar sinds vorig jaar zomer is ze lobbyist van de veetransporteurs (de draaideur deed het nog) en je dacht: is ze zo boos als VVD’er of als lobbyist?

In de fraaie NRC-reportage over BBB zei Caroline van der Plas maandag dat de landbouw zo’n gebrekkige lobby heeft. Grappig dat zij dit zo ziet. Mij valt altijd het omgekeerde op: geen andere sector van 50.000 bedrijven bezet zoveel prominente posities in partijen.

Zo heb je in JA21 Jan Cees Vogelaar, oprichter en adviseur van een stichting die bereid is te procederen tegen overheden en boeren die meewerken aan het stikstofbeleid. De voorzitter van Team Varkens van Farmers Defence Force schreef vorig jaar op Facebook dat hij Geert Wilders stemt.

En in de VVD gonst het dat Lodders en Oplaat (hij zegde maandag het VVD-lidmaatschap op) mogelijk overstappen naar BBB. De vorig jaar wegens het stikstofbeleid vertrokken voorzitter van het VVD-themanetwerk Landbouw, het Overijsselse Statenlid Gert Brommer, is al BBB-lid. Zijn opvolger, akkerbouwer Johan Barendregt, zei tegen BNR dat „veel mensen neigen naar BBB”. Ook landbouwer en oud-CDA-Kamerlid Maurits von Martels zit al bij BBB.

Dus de landbouwlobby, traditioneel verspreid over meer partijen, trekt naar één partij. Het wil niet zeggen dat de lobby ook verzwakt. Want je zou het door alle verdriet en lawaai bijna vergeten, maar decennia was het uitgangspunt van klimaat- en natuurbeleid: de vervuiler betaalt. En voor boeren wordt dit nu: de vervuiler krijgt uitbetaald. Nogal een ommezwaai, ondanks alles.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.

