Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week een column. Ze publiceerde zes romans, waaronder het boek Het gym (2011) en de historische roman De man van veel (2013) over het leven van verzetsheld Anton de Kom. De documentaire die Gulsah Dogan maakte over de memoir Tenzij de vader (2016) werd genomineerd voor een Gouden Kalf. Momenteel werkt Amatmoekrim aan een proefschrift in de vorm van een biografie over essayist Anil Ramdas en ze werkt aan een grote geschiedenis van Suriname.

Afgelopen week reed ik van Amsterdam naar Milaan om de lichtinstallatie te zien die Boris Acket maakte voor de architecten van Beyond Space. Onderweg erheen raakte ik bevangen door dingen die een zekere vertedering in me opwekten. Sommige ervan waren zielloos. Vrachtwagens zonder opleggers, bijvoorbeeld. Omdat ze vreemd kwetsbaar en ontheemd lijken, misschien.

Tijdens een tussenstop vroeg een bejaarde dame in een openbaar toilet aan me of ik haar kon helpen haar oorbellen in te doen. Haar vingers konden de fijne bewegingen niet meer maken, zei ze. En ze had juist nieuwe oorbellen gekocht omdat ze toch nog een beetje leuk eruit wilde zien. Ik boog me naar haar toe. Ze rook naar poeder en naar zeep. Het was van een intimiteit die me opnieuw vertederde.

Ik reis het liefst alleen. Het beweegt makkelijker. Mensen letten niet op je als je alleen bent. Een bijkomend voordeel is dat ik niet snel word aangezien voor een Nederlandse. Het is een vorm van vermomming, en dus een extra beetje anonimiteit, die ik sterk waardeer. Ik schrijf dit stukje in de ontbijtzaal van een Zwitsers hotel. Het kijkt uit over een indrukwekkend bergmeer. Vanochtend – ik zat hier al vroeg – regende het en leek het alsof alles in de wereld water was. De lijnen van de heuvels aan de overkant waren vaag en grijs, het stille oppervlak van het water kuste oneindig teder de lucht erboven, en alles was in nevelen gehuld. Het enige dat helder was, en dat zich durfde te onderscheiden van de mist, was het licht van een vuurtorentje dat met ijzeren regelmaat aanflitste en uitdoofde. Later, bij de installatie in Milaan, die prachtig en indrukwekkend bleek, vielen de lichteffecten van Acket samen met die vuurtoren, en met het mistige meer. Het is een kwestie van kijken, denk ik. En dan beslissen wat je wil zien.

Schuin tegenover me zat een ouder echtpaar. Hij had grote aandacht voor zijn ontbijt, zij voor de andere hotelgasten. Ze logeerden er al een paar dagen, vermoedde ik, want ze hadden een vertrouwdheid met het personeel dat doorgaans pas na een dag of drie wordt opgebouwd. Ik dacht aan mijn volgende reis, over een week alweer. Die voert me naar Suriname. Ik had vlak voor vertrek nieuws ontvangen; mijn vader is ziek. De afstand tussen mezelf en mijn geliefden deed zich opeens sterk voelen. Vandaar die stille zoektocht naar tederheid, denk ik. Er werd in de familie-appgroep gebeden voor zijn gezondheid, maar ik geloof niet in God. Het maakte me eenzaam. Mijn familie had haar geloof, als een oplichtend baken in de verte. Ik had alleen de mist, zo leek het.

Het echtpaar aan de andere tafel was Nederlands. Zoals verwacht herkenden ze in mij geen Nederlander, dus ze spraken ongegeneerd met elkaar. Het ging over de wandeling die ze wilden maken, en de planning van het veer dat naar de overkant voerde. „Dat meisje ziet er eenzaam uit”, zei de vrouw plots. De man keek vluchtig naar mij op, denk ik, want ik deed mijn best hun blikken te ontwijken.

Daarna zeiden ze niets meer, en aten ze hun ontbijt.

Ik kon niet meer zeggen dat ik ze verstond. Het zou ongemakkelijk zijn. Dus ik zweeg en keek onverstoorbaar naar het uitzicht. Het water, overal, en de mist, en ik dacht aan alles wat dichtbij was en aan de dingen die ver weg waren. En aan hoe we soms zelfs dat wat dichtbij is, ontkennen. Toen stond het echtpaar op. De vrouw ving mijn blik, en ze glimlachte bemoedigend. Alsof ze wilde zeggen: kop op, meisje. Het komt allemaal goed.

En toen dacht ik aan de tederheid van vreemdelingen, en hoe het een wereld van verschil kan maken. Zelfs als we elkaar niet (her)kennen.

