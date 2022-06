Save the Children trok mijn aandacht, wat de internationale hulporganisatie ook beoogde, met het bericht dat twee kinderen waren gestorven in Soedan omdat er te weinig eten was. Twee dode kinderen? Dus ik las meteen door naar de toevoeging dat binnen drie maanden 18 miljoen van de in totaal 45 miljoen Soedanezen in „extreme honger” terecht dreigen te komen. Hulporganisaties zijn vaak niet zuinig met hun aantallen potentiële slachtoffers om uw en mijn aandacht te trekken. Maar anders geen aandacht en lang niet genoeg geld om hulp te bieden.

Het Wereldvoedselprogramma vertelt me: 811 miljoen mensen gaan elke avond hongerig naar bed, maar toch hou ik het vandaag bij Soedan. Met een heel problematische situatie: slechte oogsten – te weinig regen, te veel plantenziekten, te weinig te dure mest – plus politieke crisis, plus nieuw geweld in Darfur en de Nubabergen, plus de oorlog in Oekraïne waardoor met name energie- en graanprijzen enorm zijn gestegen. In het seizoen ’21-’22 lag de totale Soedanese graanproductie een derde lager dan het voorgaande seizoen. Soedan importeerde vóór de oorlog 90 procent van zijn graan uit Oekraïne. Vandaag kost een brood 50 pond, een eurodubbeltje, dat wil zeggen: bijna twee keer zoveel als begin dit jaar, en u weet wat dat betekent voor het nationale welbevinden.

Is er ook maar enig uitzicht op verbetering? Ik ben bang van niet. En dat komt ook door de politieke crisis. Voorjaar 2019 zag het er nog zo feestelijk uit. In een notendopje: volksprotest ontketend door prijsverhogingen midden in een toen eveneens zeer slechte economische situatie leidde tot onderhandelingen met de regerende generaals en de val van generaal Bashir. De burgers van de Alliantie voor Vrijheid en Verandering overspeelden hun hand niet en gingen akkoord met een gezamenlijk overgangsbewind. Dat zou het land leiden naar verkiezingen en democratie in 2022.

Het ís nu 2022 en de militairen zijn weer helemaal aan de macht na hun terugcoup van vorig jaar oktober. Bijna-dagelijkse protesten van boze burgers worden keihard neergeslagen, met inmiddels in totaal minimaal honderd doden, vorige week nog een vijfjarig meisje dat door een politieauto werd overreden. De Verenigde Naties doen hun best de burgers opnieuw aan het regeren te krijgen, maar vergeefs. De generaals, die de steun van Rusland (in ruil voor een marinebasis) en de Arabische Golfautocraten genieten, willen alleen gezeglijke burgers in de regering. De Alliantie voor Vrijheid en Verandering die in 2019 nog bereid was samen met de militairen te gaan besturen, weet dat en gaat nu voor alles of niets.

Wat naast wanbeleid de economische situatie nog nijpender maakt: om de militairen tot concessies te bewegen hebben Wereldbank en IMF de toegezegde financiële hulp opgeschort. Amerika heeft 700 miljoen dollar aan economische steun bevroren die onder andere was bedoeld als beloning voor het begin van normalisering van de relaties met Israël in oktober 2020. Pikant detail: Washington heeft vorige maand een dringend beroep op de Israëlische regering gedaan eindelijk eens afstand te nemen van de militaire coup en verdere normalisering te bevriezen tot de burgers weer aan de macht zijn. In plaats daarvan zijn militaire delegaties uit Soedan kind aan huis in Israël, en vice versa. Israël ziet namelijk in de Soedanese junta een strategische bondgenoot.

Save the Children heeft gelijk.

