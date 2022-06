Cryptomunten onderuit door problemen bij ‘bitcoinbank’ Celsius

Het is al de tweede cryptocrash in een maand tijd: een groot aantal cryptovaluta dook maandag fors omlaag, veelal met percentages in de dubbele cijfers. De grootste cryptomunt bitcoin verloor binnen 24 uur bijna 15 procent van zijn waarde. De prijs van één bitcoin stond aan het eind van maandagochtend lager dan 24.000 dollar, het laagste punt sinds december 2020. Ethereum – de op een na grootste munt, gemeten in marktwaarde – verloor 19 procent.

De cryptomarkt bevindt zich al langer in zwaar weer. De marktwaarde van de totale cryptomarkt was maandag aan het begin van de middag ruim 1.100 miljard dollar. In november vorig jaar waren alle munten samen nog 2.900 miljard waard.

Directe aanleiding voor de nieuwe onrust op de cryptomarkten zijn financiële problemen bij ‘bitcoinbank’ Celsius. Het platform waar beleggers hun cryptomunten kunnen stallen kondigde maandag aan alle tegoeden van de 1,7 miljoen klanten tijdelijk te bevriezen.

Als reden verwijst Celsius naar „extreme marktomstandigheden”. Volgens de Financial Times begonnen veel beleggers tijdens het weekend hun digitale tegoed bij Celsius weg te halen, uit angst dat de cryptobank op korte termijn niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Celsius noemt het bevriezen van alle tegoeden „de meest verantwoorde actie die we kunnen ondernemen om onze gemeenschap te beschermen”.

Waarde tegoeden gehalveerd

Celsius is een van de grootste bitcoinbezitters ter wereld, met ruim 151.000 munten in de portefeuille. Een deel van het bedrijfsmodel bestaat eruit dat beleggers hun munten aan Celsius uitlenen, in ruil voor een rente die kan oplopen tot 17 procent. Met de geleende munten financiert Celsius weer nieuwe cryptoprojecten, die rendement zouden moeten opleveren.

Maar doordat de markt voor cryptovaluta de afgelopen maanden fors onderuit ging, daalde ook de waarde van Celsius’ bezittingen aanzienlijk. Eind december waren alle cryptomunten die de bank in bezit had nog 24 miljard dollar waard, half mei was die waarde gehalveerd tot 12 miljard.

De vorige keer dat er paniek was op de cryptomarkt dateert van een maand geleden. De onrust ontstond toen na het ineenstorten van de stabiel geachte munt Terra. De waarde daarvan is in theorie gekoppeld aan de dollar. Maar toen een grote belegger uitstapte, bleken ook anderen uit te stappen, met een crash tot gevolg. Omdat alle stablecoins zijn gekoppeld aan de waarde van een gewone munt, meestal de dollar, ging toen vrijwel de gehele cryptomarkt onderuit.

