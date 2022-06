Britse regering presenteert controversieel wetsvoorstel over handel met Noord-Ierland

De Britse regering heeft maandag een controversieel wetsvoorstel gepresenteerd dat eenzijdig de Brexit-afspraken met de Europese Unie over de handel met Noord-Ierland moet wijzigen. Daarin staat dat de grenscontroles die nu tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden, worden afgeschaft. Maros Sefcovic, vicepresident van de Europese Commissie, dreigt met juridische stappen tegen de „eenzijdige actie van het VK”, meldt hij in een verklaring.

In plaats van grenscontroles voor handel naar Noord-Ierland — dat als enige deel van het VK grenst aan de EU — worden producten volgens het voorstel van tevoren gesorteerd voor binnen- of buitenlandse handel. Daarnaast wil de Britse regering Noord-Ieren dezelfde belastingverlagingen geven als de rest van het VK en handelsdisputen voortaan overlaten aan een Britse rechtbank, waarmee zij het Europese Hof van Justitie buitenspel zou zetten. Het plan gaat in tegen het zogeheten ‘protocol’; de Brexit-handelsovereenkomst tussen de Britten en de EU.

Toen het Verenigd Koninkrijk de EU verliet stemde de Britse premier Boris Johnson in met dat protocol, waarin staat dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de Europese interne markt. Zo was het mogelijk om de landsgrens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland open te houden — zoals afgesproken in het Goedevrijdagakkoord in 1998. In plaats van aan de Ierse grens, werd in het protocol in 2019 overeengekomen dat controles zouden worden uitgevoerd tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales). Deze vinden plaats in de havens van Noord-Ierland, al is het aantal controles in de praktijk nog laag vanwege alle spanningen rond het protocol en een gebrek aan bevoegde ambtenaren.

Sefcovic noemt het protocol een belangrijk onderdeel van het vredesakkoord in 1998. „Het respecteert de constitutionele positie van Noord-Ierland binnen het VK, vermijdt een harde grens op het eiland Ierland en beschermt de integriteit van de interne markt van de EU.”

‘Formule voor onzekerheid’

Er zijn veel bedrijven in Noord-Ierland die profiteren van hun tussenpositie, als onderdeel van zowel de EU-markt als de Britse markt, maar volgens Johnson zou het protocol de handelsrelaties binnen het VK hebben beschadigd. Ook de unionisten — Noord-Ieren die bij het VK willen horen — vinden de grensafspraak oneerlijk, omdat die tot vertraging leidt in handel en hen zou buitensluiten van de rest van het VK.

De oplossing volgens de Britten: goederen moeten vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden verscheept via een ‘groene instroom’ (producten enkel bedoeld voor Noord-Ierland of het Verenigd Koninkrijk) en een ‘rode instroom’ (producten voor verdere verscheping naar de EU). Bedrijven kunnen dan zelf een stroom kiezen bij het verschepen van producten. Het is nog onduidelijk hoe de Britse regering dit wil gaan handhaven.

Het VK zegt dat het plan wettig en proportioneel is, maar Sefcovic liet al eerder weten niet in te stemmen met een opzegging of wijziging van het protocol. De vicepresident van de Europese Commissie spreekt van een „formule voor onzekerheid”. Hij stelt dat het voorstel „schadelijk is voor het wederzijds vertrouwen”. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney zei maandag dat het Britse plan een hele reeks nieuwe onzekerheden creëert en dat het een „nieuw dieptepunt” markeert van hoe de Britten omgaan met de Brexit.

