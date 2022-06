Britse rechter staat omstreden uitzettingsvlucht naar Rwanda toe

Een omstreden Britse uitzettingsvlucht naar Rwanda met asielzoekers uit het Midden-Oosten mag dinsdagavond doorgaan. Dat heeft een hoge Britse rechtbank maandag besloten, meldt persbureau Reuters. Het is ondanks de uitspraak nog niet zeker dat de vlucht daadwerkelijk doorgaat. Individuele asielzoekers op de uitzettingslijst proberen de vlucht ook nog via eigen rechtszaken tegen te houden.

De vlucht maakt deel uit van een deal die inhoudt dat het Verenigd Koninkrijk asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning, doorstuurt naar Rwanda. Voor de overeenkomst betaalden de Britten zo’n 140 miljoen euro, een bedrag dat oploopt naarmate het Afrikaanse land meer asielzoekers accepteert.

De afspraak, die bedoeld zou zijn om gevaarlijke illegale migratie via het Kanaal in te dammen, leidde tot veel kritiek. Filippo Grandi, de baas van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, noemde de Britse zet maandag nog „volledig fout” en een „catastrofaal” precedent voor andere landen. „Als de Britse regering echt geïnteresseerd is in het beschermen van levens, zou ze met andere landen moeten samenwerken om de mensensmokkelaars aan te pakken en asielzoekers van veilige routes te voorzien, niet simpelweg migranten naar andere landen leiden”, aldus Grandi.

Aanvankelijk zouden volgens persbureau Reuters 37 asielzoekers uit onder meer Irak, Iran, Afghanistan en Syrië dinsdagavond uitgezet worden, maar dat aantal is de afgelopen week flink teruggelopen. Maandag stonden aanvankelijk nog elf namen op de lijst, maar volgens The Guardian zijn er daar „minder dan tien” van over. De BBC spreekt inmiddels van acht overgebleven passagiers.