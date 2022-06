Bijna honderd doden bij gevechten tussen bevolkingsgroepen in Darfur

Bij gevechten tussen bevolkingsgroepen in de Soedanese regio West-Darfur vielen in de afgelopen week bijna honderd doden. Dat schrijft persbureau AP maandag. Volgens een medewerker van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR was er spanning tussen Arabische en Afrikaanse groepen in de plaats Kulbus. Lokale Arabische milities zouden vervolgens dorpen in de omgeving hebben aangevallen.

Een lokale leider die AP citeert, Abkar al-Toum, zegt dat tenminste 62 lichamen verbrand zijn teruggevonden nadat de milities brand stichtten in meer dan twintig dorpen. Veel inwoners zijn nog vermist, zegt hij. Volgens lokale autoriteiten zouden door de gevechten van de afgelopen week ten minste vijfduizend families op de vlucht zijn.

De vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Soedan, Volker Perthes, schrijft op Twitter dat hij geschokt is door het geweld in Kulbus, en de vele doden. „De cyclus van geweld in Darfur is onaanvaardbaar. Ik roep gemeenschapsleiders, autoriteiten en gewapende groepen op om te de-escaleren en de bescherming van burgers te waarborgen.”

Staatsgreep

De gevechten vormen de recentste opleving van geweld in Darfur, de West-Soedanese regio waar sinds de militaire staatsgreep van oktober 2021 in toenemende mate gevochten wordt. Sinds de coup, die een na het vertrek van de autoritaire oud-president Omar al-Bashir in 2019 ingezette transitie naar een burgerregering ongedaan maakte, hebben geweldsuitbarstingen tussen stammen aan honderden mensen in Darfur het leven gekost. Zo kwamen in april bij vergelijkbare gevechten ruim tweehonderd mensen om.

Daarna kondigde het Soedanese leger aan het een eenheid naar de provincie te sturen. Het opgelaaide geweld doet echter de vraag rijzen of de Soedanese militaire leiders in staat zijn om te zorgen voor veiligheid in Darfur. Twee jaar geleden beëindigde de VN-Veiligheidsraad zijn vredesmissie in de regio, waar sinds 2003 gevochten wordt, maar recent hebben lokale hulpverleners de Verenigde Naties opgeroepen om weer vredeshandhavers naar de regio te sturen.

