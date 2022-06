Aandeelhouders protesteren tegen topbeloningen Booking

Ruim twee derde van de aandeelhouders van hotelwebsite Booking.com heeft zich in een stemming tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering tegen de beloning van het topmanagement gekeerd. Dat blijkt uit een document dat Booking vrijdag heeft gedeponeerd bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Het aan de Amerikaanse beurs genoteerde Booking Holdings, het moederbedrijf van Booking.com, maakte deze maand bekend topman Glenn Fogel een bonus toe te kennen van 54 miljoen dollar (51 miljoen euro). Vicepresident Peter Millones en financieel topman David Goulden krijgen ieder 19,5 miljoen dollar.

Het protest van de aandeelhouders is een forse reprimande voor het bestuur, dat normaal gesproken nauwelijks weerstand krijgt van aandeelhouders op het gebied van beloningen. De stemming is niet bindend en kan dus door het bedrijf naast zich worden neergelegd.

De bonussen van de Booking-top, grotendeels aandelen die de bestuurders over een periode van drie jaar verzilveren, zijn dit jaar opvallend hoog. De bestuurders krijgen naast hun reguliere jaarbonus een compensatie voor de verliezen uit de bonuspakketten van eerdere jaren, die door de coronacrisis hun waarde grotendeels zijn verloren.

Vorig jaar bleek dat Booking zijn beloningssysteem voor de top aanpaste. Lees meer hierover

Overheidssteun

Vorig jaar onthulde NRC dat Booking.com besloot tijdens de coronacrisis het beloningssysteem voor de top aan te passen. De bonussen van het Booking-bestuur waren altijd gekoppeld aan de financiële prestaties van de onderneming. Door de pandemie stortten de omzet en winst van Booking in met 85 procent. Om de miljoenenbonussen van de top niet in gevaar te brengen besloot het bedrijf de wijze van beloning minder omzetafhankelijk te maken.

De nieuwe regels zorgden ervoor dat de Booking-top over 2020 miljoenenbonussen ontving, terwijl het bedrijf dat jaar een beroep had gedaan op overheidssteun en een ontslagronde doorvoerde. Die bekendmaking leidde tot een nationale discussie in Nederland, het land waar Booking zijn hoofdkantoor heeft. Onder grote maatschappelijke druk betaalde Booking een week later de 64 miljoen euro aan Nederlandse overheidssteun terug.

Waarom de aandeelhouders zich nu ineens zo fel keren tegen de topbeloningen is onduidelijk. In eerdere jaren werden beloningspakketten bij Booking Holdings namelijk altijd zonder problemen door aandeelhouders omarmd. Ook lijkt de hotelwebsite hersteld van de grote klappen die deze kreeg door de wereldwijde lockdowns. Vorige maand meldde Booking nog een recordaantal boekingen over het eerste kwartaal van dit jaar, wat het bedrijf een omzet van 2,7 miljard dollar opleverde.

‘Zorgen serieus nemen’

Duidelijk is wel dat Booking niet het enige beursgenoteerde bedrijf is waar aandeelhouders zich recent tegen het beloningsbeleid hebben gekeerd. Onder meer de aandeelhouders van General Electric, AT&T en Intel stemden dit jaar tegen het beloningspakket. Aandeelhouders tonen zich daarbij vooral kritisch bij bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis of kampen met dalende beurskoersen, terwijl ondertussen de bonussen van topbestuurders niet worden geraakt.

Dit overkwam onlangs ook Philips, dat een rampzalig jaar achter de rug heeft maar desondanks topman Frans van Houten 1,8 miljoen euro extra bonus in het vooruitzicht stelde. Tijdens een stemming maakte 80 procent van de aandeelhouders bezwaar tegen het beloningspakket. Het was voor Philips geen aanleiding om de bonussen te herzien.

Booking zegt „de zorgen serieus te nemen”, aldus een woordvoerder. „We zijn altijd blij met feedback van onze aandeelhouders over compensatie. We blijven daarover in gesprek.”