Vervanger McDonald’s opent eerste vijftien filialen in Rusland

Vijftien voormalige McDonald’s-filialen in en rondom de Russische hoofdstad Moskou hebben zondag hun deuren heropend onder de naam Vkoesno & Totsjka, melden internationale persbureaus. De restaurants hebben een nieuw uiterlijk (waaronder een ander logo) gekregen, net als enkele aanpassingen in het menu. De Russische McDonald’s-uitbater Alexander Govor nam eerder alle Russische restaurants voor een onbekend bedrag over van het Amerikaanse fastfoodconcern, dat ze sloot als maatregel tegen de oorlog in Oekraïne.

De eerdere keuze van McDonald’s om, net als andere grote bedrijven, te vertrekken uit Rusland had een grote symbolische waarde. De keten opende in 1990, in de nadagen van de Sovjet-Unie, voor het eerst zijn deuren in het land. Dat leverde iconische beelden op van lange rijen mensen die voor het eerst burgers en friet van het westerse bedrijf konden proberen. Ook de opening van de Vkoesno & Totsjka-filialen zorgde voor – zij het minder massale – rijen tot buiten de restaurants.

Voor Rusland betekent de opening van Vkoesno & Totsjka (vrij vertaald ‘Lekker, punt uit’) een manier om te laten zien dat de Russische economie zelfvoorzienend kan worden, ondanks de westerse sancties tegen het land. Eerder liet Oleg Paroev, directeur van Vkoesno & Totsjka, al weten dat alle 850 filialen in Rusland vóór het einde van de zomer open moeten gaan. In de McDonald’s-filialen werkten zo’n 62.000 mensen. Daarnaast werkten de restaurants samen met honderden leveranciers en andere ondernemers in het land.

