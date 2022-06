Verstappen wint in Bakoe, Ferrari’s halen de finish niet

„We zullen meer dan ooit als een collectief moeten racen.” Dat zei de Britse teambaas Christian Horner van Red Bull Racing voorafgaand aan de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Een soepele verwijzing naar de concurrentiestrijd tussen Red-Bullcoureurs Max Verstappen en Sergio Pérez. De bevestiging van die opmerking volgt zondag op het stratencircuit van Bakoe in ronde vijftien, als Verstappen zijn Mexicaanse teamgenoot op een recht stuk asfalt snel nadert. „No fighting„, krijgt Pérez te horen via de boardradio. Pérez mag zijn plek niet verdedigen, Verstappen neemt de leiding in de wedstrijd over.

Met de winst twee weken geleden in Monaco en een sterke kwalificatie in Bakoe op zaterdag, had Pérez zijn goede vorm bevestigd. „Onze Mexicaan is on fire. Hij is nooit beter geweest dan dit”, zei Red Bull-adviseur Helmut Marko voorafgaand aan het raceweekend in Azerbeidzjan in de Duitse media. Pérez bewees zondag al voor de eerste bocht het gelijk van Marko door Charles Leclerc voorbij te gaan.

Net als vorig jaar startte Verstappen zondag van de tweede rij in Bakoe. In de kwalificaties lieten Ferrari en Red Bull opnieuw blijken dat de twee teams dit jaar ver boven de rest van het veld uitsteken. Het verschil tussen vooral Leclerc, Pérez en Verstappen was opnieuw miniem, de andere coureurs volgden op gepaste afstand.

De ‘Ferrari-sandwich’

De Ferrari-sandwich, noemde Horner de startopstelling in Bakoe. Leclerc voorop, dan de twee Red Bulls, met daarachter Carlos Sainz – niet voor het eerst dit jaar de formatie van de eerste twee startrijen. Als Sainz in ronde negen met Ferrari door een remprobleem uitvalt, zal er in de Red Bull-pitmuur een vuist zijn gebald. Een troef minder voor het Italiaanse team, de concurrent in de strijd om de wereldtitel voor constructeursteams.

Pérez en Verstappen verschenen dit weekend met goede energie en een nieuwe motor aan de start, de eerste wissel voor Verstappen dit seizoen. Het moet het Red Bull-front extra stevig maken in de strijd met Ferrari, zei teambaas Horner.

Drie keer in een seizoen mogen coureurs van motor wisselen. Met 22 races op het programma moet een motor het minimaal zeven weekenden volhouden. Red Bull toonde zich, niet onlogisch met vijf overwinningen in de eerste zeven races, positief over de eerste verbruikte Honda-motor. „Honda levert geweldig werk, nu we zien dat zo’n powervolle motor zoveel kilometers kan afleggen. Zonder dat er veel aan vermogen is ingeboet. Daar zijn we heel blij mee.”, zei technisch directeur Pierre Waché.

Kwalificatie

Net als het hele seizoen was Ferrari tijdens de kwalificatie opnieuw sneller dan Red Bull Racing. „Daar laten we het dit seizoen liggen”, zei Verstappen. De Nederlander benoemde zelf nog wat kleine foutjes na de kwalificatierondes, dat moest beter. Maar net als in de rest van het seizoen levert Red Bull op zondag wel. De koppositie van Verstappen kwam niet meer in gevaar, net als de tweede plaats van Pérez.

De overwinning smaakt zelfs nog zoeter. Als de motor van Charles Leclerc ontploft, moet ook de Monegask met zijn auto van het Baku City Circuit en verliest hij terrein in de strijd om de wereldtitel. Verstappen leidt met 150 punten, Pérez staat nu tweede met 129 punten en Leclerc blijft op 116 punten staan.

Met zijn overwinning komt er voor Max Verstappen een einde aan een slechte reeks in Bakoe. Vorig jaar was hij op weg naar zijn eerste overwinning in Azerbeidzjan, maar door een klapband viel hij rondes voor het einde uit. Volgende week zondag wacht mogelijk een nieuwe primeur. Dan staat de Grote Prijs van Canada op het programma, een race die Verstappen nog nooit won.