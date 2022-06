Venezolaanse oppositieleider Guaidó belaagd door boze menigte

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó is zaterdag aangevallen door een boze menigte. Guaidó, die door onder meer Washington en Brussel wordt erkend als staatshoofd van Venezuela in plaats van zittend president Nicolás Maduro, werd belaagd tijdens een politieke bijeenkomst in de stad San Carlos met activisten en andere leden van oppositiepartijen. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe een groep mensen Guaidó uitjoelt, een restaurant uitduwt en met stoelen en andere spullen naar hem gooit.

Volgens Guaidó was de boze menigte politiek voorstander van president Maduro. „Het was een hinderlaag”, zei hij in een video die hij zondag op Instagram plaatste. De 38-jarige oppositieleider geeft de regionale leiders van de regerende Verenigde Socialistische Partij van Venezuela de schuld. Volgens hem leiden zij de „kleine gewelddadige groepen”, zo bericht persbureau AFP.

Ook volgens oppositiepoliticus Freddy Guevara zou het niet gaan om „gewone boze Venezolanen”, maar een menigte gestuurd „door het regime”, melden Venezolaanse media. Het is niet bekend of omstanders gewond zijn geraakt zaterdag.

Guaidó riep zichzelf in 2019 na een controversiële verkiezingswinst van Maduro uit tot interim-president van Venezuela. Hij werd daarin door meer dan vijftig laden, waaronder de Verenigde Staten, officieel gesteund en erkend als leider. In het land zelf ligt de politieke macht bij Maduro sinds 2013. Maduro zegt dat Guaidó samenzweert met de VS om hem onrechtmatig af te zetten.

