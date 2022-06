Verrassende winnaar tennistoernooi Rosmalen: Tim Van Rijthoven verslaat Medvedev

De Nederlandse tennisser Tim van Rijthoven heeft zondag het Libéma Open-grastoernooi in Rosmalen gewonnen. Van Rijthoven versloeg in de finale de Rus Daniil Medvedev met 6-4, 6-1. De overwinning is verrassend, aangezien Van Rijthoven nummer 205 op de wereldranglijst is en Medvedev op diezelfde lijst tweede staat.

Vlak nadat de 25-jarige Van Rijthoven het beslissende punt had gemaakt viel hij in het Brabantse gras, zichtbaar verrast door de zege. De uit Roosendaal afkomstige tennisser had voor dit toernooi nog geen enkele wedstrijd op ATP-niveau gewonnen. In de halve finale was Van Rijthoven zaterdag al te sterk voor de Canadees Felix Auger-Aliassime, de nummer negen op de wereldranglijst.

Van Rijthoven werd door een wildcard toegelaten tot het toernooi, dat voor het eerst sinds 2019 doorging. Hij is de eerste Nederlander sinds Sjeng Schalken in 2003 die het grastoernooi in Rosmalen wint.