Het is een luguber onderwerp, erkent Ben Kiernan, een Australische historicus die zich het grootste deel van zijn werkzame leven heeft beziggehouden met het bestuderen van genocide, het opzettelijk uitroeien van bepaalde bevolkingsgroepen. Maar het blijft volgens hem van groot belang om vast te stellen wat er in zulke uitbarstingen van collectieve razernij precies is gebeurd en waarom.

Genocide Expert bij Yale Ben Kiernan (69) is oprichter en directeur van het Cambodjaanse Genocide Programma aan de universiteit Yale in het Amerikaanse New Haven. Zijn bekendste werk is Blood and Soil. A World History of Genocide and Extermination, from Sparta to Darfur.

Op de voet volgt Kiernan de oorlog in Oekraïne, waar zich bijna dagelijks allerlei wreedheden afspelen. Velen, onder wie de Amerikaanse president Biden, reppen naar aanleiding van executies van burgers in een plaats als Boetsja van genocide door Russische militairen. „Er worden daar zeker misdaden tegen de menselijkheid gepleegd”, stelt Kiernan tijdens een gesprek in een Amsterdams hotel, „maar ik vind dat er nog onvoldoende bewijzen zijn om te kunnen spreken van genocide.”

Voor dat laatste moet volgens het genocideverdrag van de Verenigde Naties uit 1948 bewezen zijn dat er moorden zijn gepleegd met de uitdrukkelijke bedoeling een nationale groep, een groep van een bepaald ras of een bepaalde religieuze groep helemaal of gedeeltelijk uit te roeien. De term genocide, gemunt door de Poolse jurist Raphael Lemkin, vond na 1945 ingang naar aanleiding van de massale jodenvervolging en vernietigingskampen onder de nazi’s.

Kiernan sluit niet uit dat er in Oekraïne al wel sprake is van vernietiging (extermination), een juridisch begrip dat slaat op het massaal doden van mensen, echter, zonder de bedoeling de hele groep waartoe de slachtoffers behoren uit te roeien.

„Vernietiging is makkelijker te bewijzen dan genocide”, aldus Kiernan. „Een commissie die namens de Verenigde Naties de misdaden onderzocht die Indonesië tijdens zijn twintig jaar durende bezetting beging tegen de bevolking van Oost-Timor oordeelde bijvoorbeeld dat er geen bewijzen waren voor genocide, maar wel voor vernietiging.” Tijdens die bezetting kwamen honderdduizend mensen om, een vijfde deel van de bevolking.

‘Moord door honger’

Als er nu toch genocide wordt gepleegd in Oekraïne, zou dat de derde keer zijn. Begin jaren dertig liet Stalin het Oekraïense platteland bewust verhongeren door al het voedsel naar Russische steden te laten voeren. Hoewel dat op zichzelf nog geen genocide hoeft te betekenen, viel die periode, in Oekraïne zelf Holodomor (moord door honger) genoemd, volgens Kiernan toch als genocide aan te merken. „In andere streken van de Sovjet-Unie hadden boeren de kans elders op zoek te gaan naar voedsel. Maar alleen in Oekraïne zette het leger alle vluchtwegen naar andere delen van het land af. Dat had te maken met de haat van Stalin tegen de Oekraïners. Door juist de etnische groep van de Oekraïners zo aan te pakken, werd het een geval van genocide.” Het tweede geval van genocide waren de Duitse vervolgingen van Oekraïense joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ook in zijn eigen geboorteland boog Kiernan zich over een bijzonder geval van genocide, die tegen de Aboriginals. „De conventie van de Verenigde Naties schrijft voor dat als kinderen gedwongen worden overgebracht van de ene groep naar de andere er ook sprake is van genocide, ook al worden er misschien geen mensen gedood. De kinderen van de Aboriginals werden weggehaald bij hun moeders en bij witte ouders ondergebracht om daar op te groeien.” Zo leken de Aboriginals op termijn tot uitsterven gedoemd.

Schrikbewind

Naam maakte Kiernan, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Yale, vooral met zijn studie van de genocide in Cambodja onder het bewind van Pol Pots Rode Khmer in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Tijdens dit schrikbewind, dat burgers massaal uit de steden verdreef om hen boerenwerk te laten doen op het platteland, kwamen zo’n 1,7 miljoen mensen om het leven. De Rode Khmer richtte zijn agressie speciaal op de Chinese en Vietnamese minderheden. De Vietnamese minderheid werd zelfs bijna geheel uitgeroeid.

Ook het Cambodja-tribunaal oordeelde in 2018 dat twee leiders – Pol Pots nummer twee Nuon Chea en oud-president Khieu Samphan – zich schuldig hadden gemaakt aan genocide. „Khieu Samphan werd het eerste voormalige staatshoofd dat door een internationale rechtbank schuldig werd bevonden aan genocide”, aldus Kiernan. „Het kostte enige decennia maar het is toch gelukt.”

Deze vonnissen tonen volgens Kiernan aan dat er „enige vooruitgang” is te bespeuren voor wat betreft het afleggen van verantwoording voor gevallen van genocide. Ook het Joegoslavië-tribunaal droeg daaraan bij. De slachting in Srebrenica onder achtduizend lokale moslimmannen geldt eveneens als een geval van genocide.

Kiernan stelde vast dat de daders van genocide verschillende drijfveren hadden. Ten eerste een intens racisme. Pol Pot koesterde bijvoorbeeld een virulente haat jegens de Vietnamezen. Soms ook zit er een vurig religieus fanatisme achter, zoals bij aanhangers van de Islamitische Staat. Zij probeerden de kleine religieuze groep van de jezidi’s van de aardbol te vegen. Een andere drijfveer is een zucht naar territoriale expansie. Hitler wilde meer Lebensraum voor Duitsers, Kiernan zag dat ook bij de Rode Khmer-leden: „Ook zij wilden land afnemen van hun buurlanden Vietnam, Thailand en Laos.” Een derde motief is nostalgie naar een groots verleden. „Hitler had het over de glorieuze overwinningen van oude Germaanse stammen op de Romeinen en Pol Pot over de roemrijke oude beschaving van Angkor Wat. Die wilden ze herstellen.”

De huidige oorlog in Oekraïne mag nog een vraagteken zijn, over de Chinese vervolging van de Oeigoeren en die van de Rohingya in Myanmar heeft Kiernan minder twijfel. „Er is veel documentatie over de vervolging van Oeigoeren, hoe ze worden gearresteerd en in kampen worden gestopt”, zegt Kiernan. „Die vervolging is tegen een bepaalde etnische en religieuze groep gericht. Daarom beschouw ik die als genocide. Ook voor Myanmar is die genocide goed gedocumenteerd.”