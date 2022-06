Tienduizenden betogers eisen strengere vuurwapenwetten in VS

Tienduizenden demonstranten hebben zaterdag bij betogingen in honderden plaatsen in de Verenigde Staten strengere wapenwetgeving geëist na enkele grootschalige recente schietpartijen, waaronder een bloedbad op een basisschool in Uvalde in de staat Texas.

Betogers willen dat het Amerikaanse Congres vuurwapens in de VS strenger reguleert na die schietpartij, waarbij een achttienjarige man op 24 mei negentien schoolkinderen en twee volwassenen doodschoot bij de Robb Elementary School. Tien dagen eerder schoot een eveneens achttienjarige man tien mensen dood bij een supermarkt in Buffalo, in de staat New York. Beide schutters gebruikten semi-automatische vuurwapens.

„Als onze regering niets kan doen om te voorkomen dat negentien kinderen worden gedood en afgeslacht in hun eigen school, en onthoofd, dan is het tijd om de regering te veranderen”, zei David Hoog, die in 2018 een schietpartij op een middelbare school in de staat Florida overleefde, tegenover enkele tienduizenden betogers in Washington.

Hogg is mede-oprichter van de ‘March for Our Lives’, een beweging voor vuurwapenbeheersing die is gevormd na het bloedbad bij de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, waarbij zeventien mensen werden doodgeschoten. Een eerdere betoging van de organisatie bracht dat jaar naar schatting 200.000 mensen op de been in Washington.

‘Genoeg is genoeg’

„Genoeg is genoeg”, zei burgemeester Muriel Bowser van Washington tegen de tweede mars van de organisatie in de hoofdstad. Zij riep het Congres op „zijn werk te doen, en dat werk is om ons te beschermen, om onze kinderen te beschermen tegen vuurwapengeweld.”

Het wordt echter onwaarschijnlijk geacht dat vergaande nieuwe maatregelen op het gebied van vuurwapenbeheersing er komen. Hoewel Democraten, onder wie president Joe Biden, voorstander zijn van een verbod op de verkoop van semi-automatische wapens en strengere eisen aan wie een vuurwapen mag aanschaffen, zijn Republikeinen over het algemeen fel tegen dergelijke beperkingen op het recht op vuurwapenbezit, vastgelegd in het Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet.

Vooral Republikeinen in de gelijk verdeelde Senaat, waar zestig van de honderd stemmen nodig zijn om een nieuwe wapenwet aan te nemen, staan een doorbraak in de weg. Een groep senatoren van beide partijen voert sinds het bloedbad in Uvalde besprekingen over mogelijke maatregelen. Daarbij wordt onder meer gesproken over stringentere eisen voor de verkoop van semi-automatische wapens aan jongeren van 18 tot 21 jaar en strengere beveiliging van scholen. Er is nog geen akkoord aangekondigd.

Het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn, nam woensdag een vergaande nieuwe wapenwet aan met ambitieuzere stappen. Daarin worden onder meer de verkoop van semi-automatische wapens aan jongeren van 18 tot 21 jaar verboden en wordt ook de verkoop van kogelmagazijnen met meer dan vijftien kogels in de ban gedaan. Die wet, die werd aangenomen na emotionele getuigenissen van ouders van een omgekomen leerling in Uvalde en een 11-jarige klasgenoot die het bloedbad overleefde, maakt echter geen kans om ook te worden aangenomen door de Senaat.