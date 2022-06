VVD-fractie moet nu kiezen waar haar loyaliteit ligt

Verdeeldheid binnen de partij en een aanval op het kabinetsbeleid. Om twee redenen is de zaterdag aangenomen ‘stikstofmotie’ op het VVD-congres uniek – en potentieel explosief.

Zelden heeft zich er onder het premierschap van Mark Rutte zo’n scherpe tegenstelling onder VVD-leden gemanifesteerd. Het leiderschap van Rutte stond nooit ter discussie, en daarmee het beleid van zijn vier kabinetten sinds 2010 eigenlijk ook niet. Al sinds Rutte I geldt er binnen de liberale partij een strikte partij- en fractiediscipline. Achter gesloten deuren vindt er wel debat plaats, maar naar buiten toe dient de lijn van de partijleiding strikt gesteund te worden.

De uitkomst van motie 14 over ‘zorgvuldig stikstofbeleid’ laat zien dat de grootste regeringspartij op dit politiek gevoelige dossier uiterst verdeeld is: 51 procent stemde voor, 49 procent tegen. De motie, waarover zich overigens maar 807 partijleden (van de ruim 26.500) hebben uitgesproken, vraagt de eigen Tweede Kamerfractie om zich tegen het kabinetsbeleid te keren. Onder meer omdat de door het RIVM-gehanteerde wetenschappelijke rekenmodellen niet zouden deugen.

‘Heel mooie discussie’

Verantwoordelijk VVD-minister Christianne van der Wal (Natuur en stikstof) deed er na afloop ontspannen over. Na een „heel mooie discussie” was deze uitslag volgens de voormalige partijvoorzitter „in balans”. Toch zal de motie de vrijdag door haar gepresenteerde ‘stikstofbrief’ op z’n kop kunnen zetten. Over anderhalve week zal de Tweede Kamer erover debatteren.

In die brief zette Van der Wal samen met minister van Landbouw Henk Staghouwer (ChristenUnie) voor het eerst de door het kabinet geformuleerde doelstellingen uiteen om aan de wettelijke vereisten voor stikstofuitstoot te kunnen voldoen. Die zijn behoorlijk ingrijpend voor gebieden met veel intensieve veehouderij. In de provincie Limburg moet de uitstoot met 58 procent naar beneden, in sommige regio’s zelfs met 70 tot 80 procent. Dat betekent, erkende Van der Wal, dat de veestapel met zo’n 30 procent moet krimpen.

Daarbij gaat het strikt genomen niet om nieuw beleid maar om door de rechter afgedwongen maatregelen om de jarenlange verloedering van natuurgebieden tegen te gaan. De Raad van State oordeelde drie jaar geleden dat het beleid van eerdere kabinetten om de benodigde stikstofreductie steeds maar uit te stellen in strijd was met Europese afspraak over natuurbescherming.

Eerste protest

De huidige stikstofstappen van het kabinet, die er onmiskenbaar aan zaten te komen, laten binnen de agrarisch sector de gemoederen hoog oplopen. Het eerste protest diende zich vrijdagavond al aan met een contingent boze boeren dat met trekkers Van der Wal thuis opzocht.

De druk van het VVD-congres betekent dat minister Van der Wal bij het komende Kamerdebat niet alleen van bij boeren populaire oppositiepartijen als PVV, FVD en BBB stevige kritiek kan verwachten, maar ook van haar eigen VVD. De VVD-fractie zal de komende dagen moeten kiezen waar haar loyaliteit ligt: bij de eigen coalitie of bij de (kleine) meerderheid van het partijcongres die oproept om „het stikstofbeleid van het kabinet aan te passen”.

Dat zal tot nieuwe discussie en spanning kunnen leiden binnen de coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie en D66, die begin dit jaar na een uiterst moeizame formatie het vierde kabinet Rutte vormde. VVD-landbouwwoordvoerder Thom van Campen ziet zelf nog geen politiek gedoe ontstaan. „Als het kabinet vrijdag met een vastomlijnd plan was gekomen, hadden we een probleem gehad. Maar dat is niet het geval.” Dat is op zichzelf juist, want de twee ministers beschreven alleen nog maar de uiteindelijke stikstofdoelen voor de komende jaren; de concrete uitwerking zal door provincies moeten worden bedacht. Zondag riep een aantal lokale CDA-afdelingen in Limburg en Brabant hun Tweede Kamerfractie op zich te distantiëren van de stikstofbrief van het kabinet.

‘We moeten de rechter volgen’

D66-landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot zei zondag in tv-programma Buitenhof geen ruimte te zien om aan de kabinetslijn te sleutelen. „Aan het kabinetsplan kan niks worden veranderd, het zal allemaal moeten gebeuren. We moeten de rechter en de wetenschap volgen.”

En ook Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zegt ervan uit te gaan dat de coalitie het moeizaam onderhandelde stikstofbeleid niet aanpast, al snapt hij „heel goed dat het VVD-congres opkomt voor boeren en het platteland”. Maar: „In politiek opzicht hebben wij met de VVD-fractie te maken. Ik ga ervan uit dat we op basis van eerder gemaakte kabinetskeuzes blijven werken aan een rechtvaardige aanpak van het stikstofprobleem en aan het herstel van de natuur.”

