Het afscheid van Luis Suárez bij Atlético Madrid is al gehouden. Onder luid applaus van de supporters liep hij met zijn kinderen over het veld van het Wanda Metropolitano. Iedereen was geëmotioneerd: het legioen, hij en zijn kinderen. Nu is Suárez club- en transfervrij. In de topgelederen van het mannenvoetbal is hij het gouden koopje. Ajax loopt al weken dagelijks langs de etalage. David Beckham is met Inter Miami binnen in de winkel gaan kijken. Daar stond Juventus al te passen. Er is geopperd dat Suárez naar Qatar, Turkije of China zou vertrekken, maar hij zegt in Europa te blijven.

Bij een Spaans radioprogramma vertelde Suárez tijdens een lang interview anekdotes over transfergeruchten en zijn kinderen – hij heeft er drie in de leeftijden drie, acht en twaalf. Op school kreeg de ene te horen: „Veel geluk in de Verenigde Staten, hè?” Suárez imiteert dan het gezicht van zijn kind dat verbaasd kijkt: „Huh?” De ander kwam thuis met „ze hebben me gezegd dat we naar Engeland gaan”. Suárez imiteert dan zichzelf als hij tegen zijn kinderen praat „Luister niet naar ze, wij zullen de eersten zijn die dat weten, en wij zullen het ze vertellen.” Ze is hier de media.

Een dag voor Wales-Nederland, stond Louis van Gaal tegenover de Nederlandse pers. Reporter Jeroen Stekelenburg vroeg of we morgen een heel ander team zouden zien of dat er alleen hier en daar wat zou zijn veranderd. Van Gaal antwoordde: „Ja kijk, als wij het niet weten, dan ga ik jou niet zeggen welke speelwijze wij spelen en welke spelers er meedoen”.

De toon waarop Van Gaal zich tot de Nederlandse pers richtte, leek sprekend op die Suárez reserveerde voor zijn kinderen. Bij zowel de Nederlandse trainer als de Uruguayaanse international kwam de boodschap neer op: zolang ik mijn kennis niet met mijn pupillen heb gedeeld, kan de pers ernaar fluiten.

Met zijn geheimen won Van Gaals Oranje met 2-1 in Wales. Van Suárez is nog steeds niet bekend waar hij heengaat. Tot het einde van het schooljaar blijft het gezin sowieso in Madrid. Het Italiaanse Atalanta staat nu ook bij de etalage te koekeloeren.

Zaterdagavond speelde Nederland tegen Polen. Tot vlak voor de wedstrijd begon, wist niemand iets over het verloop. Enkele minuten voor de aftrap kwam wat informatie bij de Nederlandse perswaarzegger binnen. Polen zou slechts twee schoten op doel krijgen, beide in de eerste helft. Beide keren zouden ze scoren. Nederland zou meer kansen krijgen, maar er veel minder benutten. Als Memphis Depay een penalty nam, stond in de sterren geschreven: buitenkant paal.

De spelers kwamen het veld al op. In tegenstelling tot Suárez en Van Gaal, wilde de perswaarzegger haar kennis zo snel mogelijk met de trainer en zijn internationals delen, dan kon Oranje in de eerste helft de bus voor het doel parkeren en kon Van Gaal bij een eventuele strafschop Memphis iets anders te doen geven.

„Heeft iemand zijn nummer?”, riep de perswaarzegger naar haar assistenten. Niemand had het. Of niemand wilde het geven. Nederland-Polen werd 2-2. Memphis miste de strafschop, als voorspeld, buitenkant paal.

Carolina Trujillo is schrijfster.