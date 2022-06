Nibbixwoud is een zwart gat: nul laadpalen

Je kunt Yaïr Knijn gerust een elektrisch rijden-fanaat noemen. Vanaf het vroegste begin was hij geïnteresseerd in elektrische voertuigen, of EV, zoals de kenners het bij voorkeur noemen. Acht jaar geleden, toen er nog maar een handjevol elektrische auto’s in Nederland rondreed, maakte hij met een ‘EV-influencer’ een testritje in een Tesla. „Toen is de vonk overgeslagen.”

Knijn (34), werkzaam als cloudarchitect bij een grote IT-dienstverlener, heeft sindsdien „honderden uren gepraat en gelezen” over EV’s. Hij volgt blogs en YouTube-kanalen. Kocht aandelen Tesla. Zijn passie voor EV’s, vertelt hij, is nauw verweven met zijn belangstelling voor klimaatverandering. Hij las talloze boeken over het klimaat, bestudeerde de rapporten van het klimaatpanel IPCC. Op zijn nachtkastje ligt op dit moment The Psychological Roots Of The Climate Crisis. „We moeten zo snel mogelijk af van alle soorten verbrandingsmotoren.”

Dus toen hij vorig jaar, na twee jaar verblijf in Canada, in dienst trad bij zijn huidige werkgever, was het eerste wat hij regelde: een elektrische auto via de zaak. Eerst een BMW i3, sinds kort een donkerblauwe Tesla Model 3.

Het enige dat nog altijd ontbreekt: een laadpaal in de buurt.

Hij verwachtte dat het zo geregeld zou zijn. In oktober vorig jaar streek Knijn met zijn vriendin neer in een nieuwbouwwoning in het Noord-Hollandse Nibbixwoud. De aanvraag voor de laadpaal ging de deur uit nog voordat ze verhuisden. Negen maanden, ettelijke telefoontjes en tientallen mailtjes verder, staat de paal er nog steeds niet.

De reden, blijkt uit Knijns correspondentie met de gemeente Medemblik, waar Nibbixwoud onder valt: de wijk waarin zijn huis staat, is nog in aanbouw – officieel woont hij aan een ‘bouwweg’. Pas als „de parkeervlakken en het trottoir” zijn opgeleverd, schrijft de verantwoordelijke ambtenaar, „kan de procedure omtrent de plaatsing van de elektrische laadpaal worden vervolgd”.

Een merkwaardige redenering, zegt Knijn, terwijl hij cappuccino met havermelk serveert aan de keukentafel. „Je kunt zo’n laadpaal toch alvast neerzetten als de straat nog open ligt? Dan hoef je boel niet opnieuw open te breken als de stoep er eenmaal ligt.” Sterker, een laadpaal zou de bouwvakkers die dagelijks in zijn wijk aan het werk zijn op een goed idee kunnen brengen. „Misschien denken ze wel: de benzine is nu zo duur, ik koop een elektrische auto!”

Langs de snelweg

Een groot persoonlijk drama is het niet, die afwezige laadpaal – dat wil Knijn graag benadrukken. Hij lost het op door zijn auto aan de snellader te hangen, langs de snelweg. Of op zijn werk. Of bij het winkelcentrum. Even Netflix kijken of een YouTube-filmpje en de tijd vliegt voorbij. Hij hoeft niet eens per se een laadpunt in de straat – een eindje lopen vindt hij geen bezwaar. Een paal bij de kerk? Of bij de Chinees? Ook prima.

Maar dat is nou juist het probleem. In heel Nibbixwoud (2.500 inwoners) is niet één publieke laadpaal te vinden. Alle omliggende dorpen (Wognum, Abbel, Midwoud) hebben er minstens één. Het nabijgelegen Hoorn staat er vol mee. Maar Nibbixwoud? Dat is, zegt Knijn, „het zwarte gat” van West-Friesland.

Wie een elektrische auto heeft en geen eigen inrit of garage, kan in Nederland een publiek laadpunt aanvragen. Dit ‘paal volgt wagen’-principe werkt eenvoudig. Je meldt je bij de gemeente. Die neemt een verkeersbesluit en doet een aanvraag bij de netwerkbeheerder. Een week of zes later kan er in principe een paal in de straat staan. EV-rijder blij, gemeente blij. Wie is er niet vóór elektrisch rijden?

Dat is de theorie. In de praktijk hebben talloze Nederlanders die een laadpaal willen dezelfde ervaring als Yaïr Knijn uit Nibbixwoud: wachten, wachten, wachten. Slechts een kwart van de EV-bezitters heeft binnen drie maanden na aanvraag een openbaar laadpunt in de buurt, blijkt uit het – nog niet gepubliceerde – Nationaal Laad Onderzoek 2022 van onderzoeksinstituut ElaadNL en de Vereniging Elektrische Rijders (VER). Van de ondervraagden moest 40 procent tussen de vier en zes maanden wachten op plaatsing en 26 procent zelfs tussen de zeven en twaalf maanden.

Hoe dat komt? De aanvraag voor een laadpaal loopt via de gemeente. En gemeenten, vooral de kleinere, hebben nu eenmaal veel taken, en weinig ambtenaren. „Die ambtenaren hebben in kleine gemeentes bij wijze van spreken ook nog de sporthal en de jeugdzorg in hun portefeuille. Dus de aanvraag belandt onderop een stapel”, zegt Jochem Beunderman van DOET, de branchevereniging van elektrisch vervoer. „Het nemen van een verkeersbesluit kost vaak veel tijd, ook omdat omwonenden zes weken hebben om bezwaar aan te tekenen. En ook bij de netwerkbeheerder zie je lange wachttijden.”

Zoetermeer als walhalla

Sommige gemeenten hebben het wél goed voor elkaar. Zoetermeer geldt al jaren als het walhalla van de publieke laadinfrastructuur. Wethouder Robin Paalvast (D66) bedacht een procedure waarin verkeersbesluiten al in een vroeg stadium worden genomen en worden voorgelegd aan de buurt, wat de snelheid van aanvragen enorm bespoedigt. Hij won er in 2017 de Gouden Stekker van de Vereniging Elektrische Rijders mee.

Ook gemeenten in het oosten van het land zijn relatief vlot met laadpunt-aanvragen, blijkt uit een peiling van energiebedrijf Vattenfall uit 2020. In het onderzoek komen met name Noord-Hollandse gemeentes naar voren als traag: in Castricum, Heiloo en Bergen moet je gemiddeld 39 weken wachten op een openbare laadpaal.

Bij vrijwel alle gemeenten in Noord-Holland, ook in Medemblik, loopt de aanvraag voor een laadpaal via de organisatie MRA-E, die gemeentes ondersteunt bij de aanleg van publieke laadinfrastructuur. Projectmanager Maarten Linnenkamp van MRA-E geeft toe dat het op dit moment „te lang duurt voordat er een paal de grond in gaat”. Hij wijt dit aan de gemeenten, die „andere prioriteiten” stellen, zoals thuiszorg en kinderopvang. Ook vindt Linnenkamp het „erg zorgelijk” dat netwerkbeheerders kampen met capaciteitsproblemen. „Wat ik mis, is snelheid.”

In Nibbixwoud liggen op dit moment drie aanvragen voor publieke laadpunten, blijkt uit een kaart van MRA-E. Voor alle drie heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen, maar nergens staat nog een paal. Op een van de plekken staan wel een verkeersbord met de tekst ‘Alleen voor opladen elektrische voertuigen’ – maar de paal ontbreekt.

Navraag bij de gemeente Medemblik leert dat er een foutje is gemaakt: op de beoogde locatie bleek een „onverwijderbaar hek” te staan. Het verkeersbord is daarop „met de achterzijde naar de rijbaan gericht. Dit betekent dat het verkeersbord niet geldig is.” De gemeente zoekt op dit moment naar een andere locatie.

Over het ontbreken van laadpalen in Nibbixwoud zegt de gemeente dat laadpunten „alleen worden gefaciliteerd wanneer daar een verzoek aan ten grondslag ligt, oftewel op aanvraag van bewoners”.

Kwartje gevallen

De laadpaal van Yaïr Knijn lijkt er na lang wachten eindelijk te komen. Nadat hij Medemblik in gebreke stelde omdat ze niet binnen de beloofde termijn een beslissing had genomen, kwam er beweging in de zaak. De laadpaal zal er binnen enkele weken zijn, hebben de ambtenaren laten weten.

Knijn denkt dat „eindelijk het kwartje is gevallen” bij de gemeente. „Het zou zo maar kunnen dat de ambtenaren gevoelig waren voor mijn argument van de bouwvakkers die geïnspireerd raken door een laadpaal.”

Ja, zegt Knijn, het heeft lang geduurd. Maar zeuren wil hij niet. Het ongemak van acht maanden wachten, zegt hij, valt in het niet bij de nakende catastrofe van de klimaatcrisis. „Een wereld die twee graden warmer is, dat is pas echt ongemakkelijk.”