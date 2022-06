‘Moordenaar Milica van Doorn overleden in gevangenis’

Hüseyin A., de man die is veroordeeld voor het vermoorden van Milica van Doorn in 1992, is overleden in de gevangenis. Dat bevestigt zijn advocaat Gerard Roethof zondagavond aan persbureau ANP en De Telegraaf. Volgens de krant is geen sprake van misdrijf of zelfmoord, maar is de daadwerkelijke doodsoorzaak nog niet bekend.

A. zou zondagochtend nog hebben gesport, waarna hij rond 11.00 uur dood zou zijn aangetroffen in zijn cel in Zaanstad. Hij werd tevergeefs gereanimeerd, zo schrijft De Telegraaf. In de krant stelt Roethof dat de pers eerder op de hoogte was van het overlijden dan de familie van A. „Dit had echt anders gemoeten”, aldus de advocaat.

In februari werd de 51-jarige A. in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 19 jaar en 7 maanden vanwege het doden en verkrachten van Milica van Doorn. Zij werd in 1992 met extreem geweld om het leven gebracht. Haar halfnaakte lichaam werd aangetroffen in Zaandam. Ze bleek verkracht en haar keel werd doorgesneden.

Het duurde lang voordat de zaak is opgelost, mede omdat A. weigerde mee te doen aan het dna-verwantschapsonderzoek. Omdat zijn broer dat wel deed, kwam A. in 2017 alsnog in beeld als verdachte. Een jaar later werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. Daartegen ging hij in hoger beroep.