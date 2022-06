Moment suprême van Isabelle Huppert in ‘De Kersentuin’ verstoord door theaterhooligan

Isabelle Huppert wankelt. Ze heeft zojuist gehoord dat haar geliefde landgoed, de kersentuin waar ze is opgegroeid, is verkocht. Starend in het niets doet ze stapjes en gaat zitten, de ogen gesloten, verslagen. Er blijft een spot op haar gericht, in een poging van regisseur Tiago Rodrigues haar star power volledig te benutten.

Deze versie van De Kersentuin, in het Holland Festival, heeft dankzij de Franse superster een grote evenementswaarde (waar ook het koninklijk paar op was afgekomen). Het lokt ook een theaterhooligan, die op de eerste rij haar tijd neemt om de breekbare actrice op dit moment suprême te fotograferen.

De zeggingskracht van de voorstelling gaat niet gelijk op met de allure van Huppert. Rodrigues toont een barrage aan invallen en losse ideeën, maar zijn regie ontbeert een leidende gedachte of toon die de handeling voortstuwt. Je hebt eigenlijk geen idee wat hij met deze Tsjechov wil.

Versnippering

In een sober decor van stoelen en kroonluchters op rails praten de meer dan tien personages over van alles en nog wat: het weer, schulden, de liefde, willen trouwen, vroeger. Grotendeels is het in deze bewerking loos gepraat. Er is gekkigheid, er is gegoochel, er is melancholiek gemijmer, er is serieuze weltschmerz, maar er is geen emotionele laag. Voor de verdere versnippering zorgt de muziek, van twee muzikanten op gitaar en keyboard, en enkele liedjes.

De vrouw die Huppert speelt, Ljoebov, is na jaren in Parijs teruggekeerd naar huis. Haar zoontje is verdronken in de nabijgelegen rivier en dat verdriet overmant haar soms plots. Zakenman Jermolai Lopakhin (Adama Diop) doet haar een voorstel: investeer in zomerhuisjes om te verhuren. Maar aan Ljoebov zijn praktische zaken niet besteed. Haar toekomst staat op het spel, alles wordt anders, maar ze is een verzenuwd type en een dromer, die leeft in haar eigen wereld.

Eigen ritme

Als Ljoebov rent, springt, huilt, danst en gilt Huppert, waarna ze vaak, plotsklaps, over het weer begint of haar dochter maant een man te huwen. Na een aarzelend begin, waarin de 69-jarige actrice onvoldoende kracht in haar stem legt, komt ze op stoom. In enkele monologen vindt ze een eigen ritme in de tekst en toont ze de wijdte van haar talent.

De ware ster van de avond is Adama Diop. Zijn spel maakt de zit van 130 minuten bij vlagen licht. Zijn zakenman is een man uit een stuk, voorkomend in de liefde, geestig, gedreven in zijn ambities. Hij koopt het landgoed, is dronken van geluk. Mijn vader en grootvader waren nog lijfeigenen in dit huis, waar ze niet eens in de keuken mochten komen, verklaart hij, maar hij ontpopt zich razendsnel als een nieuwe tiran. In zijn scènes ontwaar je wél iets van een idee: over hoe mensen overgaan naar een nieuwe tijd, zich bewust zijn van het verleden en niet dezelfde fouten maken.

Diop mag het publiek toespreken nadat de verkoop van het huis Ljoebov verslagen achterlaat. Tsjechov had na dit derde bedrijf kunnen stoppen, zegt hij, maar hij schreef nog een vierde. Na de belofte dat het maar twintig minuten duurt: „We gaan ons best doen.” Aan de acteurs ligt het niet, maar hier voel je de onmacht van een regisseur die het stuur niet durft over te nemen. Rodrigues, die drie jaar geleden nog een strakke Antony and Cleopatra afleverde op het Holland Festival, laat zijn stuk kalmpjes uitdoven.

Theater De Kersentuin (La Cerisaie). Regie: Tiago Rodrigues. Gezien: 10/6, Internationaal Theater Amsterdam, op het Holland Festival. Inl: hollandfestival.nl ●●●●●