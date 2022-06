Op stap met Caroline van der Plas: 'Boeren hebben de hoop nog niet opgegeven'

Het congres van de BoerBurgerBeweging begint en eindigt zaterdag met een luid eerbetoon aan de vrouw die de boeren moet redden. „Goat stoan veur Caroline”, zweept partijvoorzitter Erik Stegink de volle Opstandingskerk in Nijkerk op via zijn microfoon. Zo’n 250 leden – veel witte mannen met brede ruggen – staan op, klappen en juichen voor Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de ‘BBB’.

Lachend neemt Van der Plas (55) de ovatie op het podium in ontvangst. Ze draagt een kleurige overjas en een grote ketting met houten boerderijdiertjes. „Bij Beau mocht ik die ketting gisteravond niet om”, vertelt ze. „Hij rammelde te veel.”

Hoop

Een dag na de lancering van het ingrijpende stikstofplan van het kabinet zijn veel boeren boos en onzeker. Voor 2030 moet de uitstoot in veel gebieden drastisch omlaag om de natuur te behouden en aan Europese regels te voldoen, heeft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) bekendgemaakt. Dat betekent minder mest, minder vee en dus minder boerenbedrijven – sinds de eeuwwisseling al gehalveerd naar 52.000.

De achterban van de BoerBurgerBeweging heeft de hoop gevestigd op hun enige volksvertegenwoordiger in Den Haag. Het is Van der Plas tegen Van der Wal, Caroline tegen Christianne. De grondhouding van de eerste is daarbij steeds: Er is geen boer in Nederland die vindt dat er niets moet gebeuren, maar dit kabinetsplan gaat veel te ver.

In de volle Opstandingskerk in Nijkerk zijn zo’n 250 leden bijeengekomen voor hun enige volksvertegenwoordiger in Den Haag. Foto Bram Petraeus

In de stikstofcrisis denkt de BBB met haar „rechts-sociale” geluid flink te scoren bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar, waaraan de partij in alle provincies gaat meedoen. Regeringspartijen VVD en CDA, en een oppositiepartij als Forum voor Democratie, voelen de concurrentie, volgens Van der Plas.

„Je ziet dat ze ons in een hoek proberen te drukken. In D66- en CDA-kringen is het een beetje van ‘je hebt geen visie, inhoudsloos, populist’. In de rechterhoek, de Forum-hoek met name, proberen ze me aan ‘het kartel’ te koppelen. Dat vind ik wel grappig om te zien. Kennelijk zijn mensen toch een beetje bang voor ons.”

De BBB heeft nu ruim 3.660 leden. Sinds vrijdag zijn er 160 leden bijgekomen, zegt secretaris en mede-oprichter Henk Vermeer.

‘Stop daar mee’

Dat actiegroep Voll Gass vrijdagavond met tractoren naar het huis van de minister is gereden om verhaal te halen, heeft Van der Plas veroordeeld. „Stop daar mee. Je zoekt mensen NIET thuis op. Hoe boos je ook bent”, twitterde ze.

Een deel van haar achterban was daar niet blij mee, vertelt Van der Plas voorafgaand aan het congres, bij een kop koffie met gevulde koek. Ze kreeg telefoontjes, appjes en afkeurende reacties op sociale media.

„Ik ben niet bang om afstand te nemen van zo’n actie”, zegt ze. Toen Farmers Defence Force in 2020 ’s avonds bij D66-leider Rob Jetten aanbelde om een ‘gezond voedselpakket’ te bezorgen, dacht ze eerst nog: ludieke actie. „Maar die mening heb ik bijgesteld. Ze weten je adres, hè. Ze staan gewoon ineens op je stoep. Als politicus weet je totaal niet wat voor mensen dat zijn.”

Een dergelijke protestactie helpt ook niet en werkt eerder tegen, zegt ze. „Nu gaat het erover dat die boeren op de stoep staan bij Christianne van der Wal. Terwijl het over de inhoudelijke discussie moet gaan. Dit leidt enorm de aandacht af. Christianne zegt echt niet: okee, dan trek ik dat plan wel in. Het verandert niks. Het geeft alleen maar een negatief sausje.”

De meeste BBB-leden die naar de microfoon lopen willen vooral zeggen dat ze de kabinetsplannen absurd vinden. Foto Bram Petraeus

Gebrekkige lobby

Het probleem van de boeren is hun gebrekkige lobby, zegt Van der Plas. Als oud-journalist en communicatie-deskundige in de agrarische sector verbaast ze zich er al jaren over. Natuur- en milieu-organisaties werken voor hun pr-effectief samen in de ‘Groene 11’, met onder meer Milieudefensie en Greenpeace, zegt ze. Maar de boeren zijn verdeeld in verschillende sectoren en het ontbreekt aan één krachtig geluid.

„Jullie laten alles maar gebeuren, jullie moeten zelf pro-actief zijn”, heeft ze boeren vaker gezegd. Van der Plas somt op: er zijn belangenorganisaties voor de land- en tuinbouw (LTO), voor melkveehouders (NMV), varkenshouders (POV), pluimveehouders (NVP), akkerbouwers (NAV) en voor jonge boeren en tuinders (NAJK) „Iedereen zit op zijn eigen eilandje zijn eigen ding te doen. Wel goede dingen. Maar maak er één overkoepelende lobby-organisatie van en steek daar geld in.”

De BoerBurgerBeweging bouwt zelf gestaag aan haar opmars, vertelt Van der Plas het congres in een lange, spontane inleiding over de oprichting van de partij in 2019. „Van motie, naar amendement, naar initiatiefnota”, zegt ze. „Met nuchter gezond boerenverstand, geen rare fratsen, geen rare mensen binnenhalen”.

Na een kwartier grijpt voorzitter Stegink toch maar in. Caroline, er ís vandaag een thema waar veel leden in de zaal graag een vraag over stellen: stikstof.

Papieren probleem

De meeste leden die naar de microfoon lopen, willen vooral zeggen dat ze de kabinetsplannen absurd vinden. De stikstofcrisis is een „papieren probleem” van strenge normen dat nu heel Nederland op zijn kop zet, vinden ze. Minder grasland betekent meer opwarming van Nederland, en de natuur is er niet mee geholpen. Als de boeren weg moeten, stort het ‘ecosysteem’ van werkgelegenheid, landschapsbeheer en sociale binding op het platteland in. De kwaliteit van de leefomgeving zou onder druk staan door bevolkingsgroei, door migratie.

Konijnenhouder Henk Oonk wil even terugkomen op de protestactie voor het huis van de minister, die Van der Plas heeft veroordeeld. „Ik snap dat je in Den Haag niet alles kan zeggen”, zegt hij. „Ik denk dat je diep in je hart toch iets anders denkt. Maar dat maakt niet uit.”

Gaat de landelijke protestactie in Den Haag op 22 juni uit de hand lopen?, vraagt een vrouw. „Ik zou helemaal niet weten waarom dat uit de hand zou lopen”, antwoordt Van der Plas. „Wat uit de hand loopt, is het beleid in Nederland.” Dus we gaan allemaal naar Den Haag?, vraagt de vrouw dan aan de zaal. „Jeueueuh!”

„Ze hebben de hoop nog niet opgegeven”, zegt Van der Plas na de ALV in haar blauwe Suzuki.

Sigaretten

Het gesprek gaat verder op het erf van Alice van Drie in Nijkerk, een boerin met koeien, varkens en kuikens die zich mengt in het publieke debat over de veeteelt. Onder de appelbomen zitten veertien boeren en boerinnen, plus twee supporters, aan tafel. Van der Plas schuift aan, praat mee en heeft de tijd om wat sigaretten in te halen.

„Wat is nu wérkelijk het plan dat hierachter zit?”, vraagt een van de boerinnen haar. „Er wordt geschermd met natuur. Maar dat is een stok om mee te slaan.”

„Grond”, denken de anderen. „Het is gewoon een gevecht om de ruimte”, zegt Van der Plas.

Een hectare landbouwgrond kost hier in Nijkerk een ton, schat Van Drie. Als boeren stoppen of door de overheid onteigend worden, is het als bouwgrond al snel vier keer zo veel waard, denkt ze.

Van der Plas: „En dan gaan ze straks lekker een vinexwijk bouwen met allemaal tegeltuinen. Hoe is dat dan voor de biodiversiteit?”

„Er blijven postzegels groen over voor dieren”, zegt een boerin. „En dan krijgen de boeren de schuld dat veel soorten weg zijn.”

Met de natuur hier bij de Gelderse Vallei – een stikstofhotspot – is niets mis, vinden ze. Ja, het is Staatsbosbeheer dat de weiden en sloten verwaarloost. Vossen verjagen de konijnen, hazen, fazanten en eekhoorntjes. En er zijn te veel ganzen – vertienvoudigd sinds de jaren 70. „Zeven ganzen flatsen net zoveel als één koe”, zegt een boerin.

„De natuur verandert toch altijd”, merkt een boer op. „Er komen plantjes bij, er gaan plantjes af. Anders was Alice hier wel dinosaurussen aan het melken geweest.”

Je laten uitkopen is geen optie voor veel boeren, zegt Alice zelf. Stel dat zij 1,5 miljoen euro zou krijgen, dan komt ze nog 1,5 miljoen tekort om alle bankleningen af te lossen. „Ik ben vijfentwintig jaar boer. Wat moet ik dan gaan doen? Dan mag ik als herintreder bij de supermarkt achter de kassa gaan zitten.”

Een BBB-lid laat de tatoeage op de arm zien. Foto Bram Petraeus

Harde actie

„Wat kunnen wij dóen?”, vraagt een boerin aan Van der Plas. Harde actie: de voedseltoevoer naar de supermarkten afsluiten, oppert een boer. „Dan voelt de burger pas, goh, we hebben boeren toch misschien wel nodig.”

Nee, dat vind ik een heel slecht idee, zegt Van der Plas. „Als je burgers gaat onthouden van voedsel, dan krijg je ze echt niet achter je.”

Dit zal uitgevochten worden in de rechtbank, verwacht Van der Plas. „Er is geen rechter die kan zeggen dat dát plantje is verdwenen door de uitstoot van díe boer.” De BBB zegt boeren dat ze vooral niets moeten doen en niets moeten tekenen.

En de politiek is eerst aan zet, vertelt Van der Plas. De stikstofplannen van het kabinet moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer. De provincies moeten voor 1 juli 2023 nog plannen maken om de stikstof terug te brengen. „Met de komende Statenverkiezingen gaan Statenleden zich hier echt niet aan branden.”

„Worden de suïcidecijfers op het platteland al bijgehouden?”, vraagt een van de boerinnen.

„Als de nood het hoogst is, is Caroline nabij!”, twittert Alice van Drie achteraf met een foto van het tafelgesprek. Ja, „de lat ligt hoog”, zegt Van der Plas op de terugweg in de auto. „Ik zeg heel vaak tegen mensen; verwacht niet dat ik binnen een dag alles voor je kan oplossen. Daar ben ik wel eens bang voor.”