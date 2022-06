Gedachten over degene die je eigenlijk bent

Overvol muziek zat ik voor me uit te staren aan een tafeltje op het grasveld van het Oranjewoudfestival. Er kon geen noot meer bij na het verpletterende optreden van het Goldmund Quartet dat Schuberts strijkkwartet ‘De dood en het meisje’ had gespeeld, een stuk waarvan je denkt dat je dat toch écht wel kent, ‘maar best fijn om het nog eens te horen’.

Het was niet best fijn. Het was adembenemend en hartverscheurend.

En toch is het heus niet zo dat je dan echt elke noot hoort. Welnee, de gedachten, waarvan ik dan altijd hoop dat ze zich nu eens geheel en al zullen concentréren, op de muzíek, dwaalden toch weer van tijd tot tijd alle kanten op en ik er achteraan, als er tenminste zoiets zou zijn als een verschil tussen mij en mijn gedachten.

De gedachten merkten op hoe hoog het bloeiende gras stond en hoe heerlijk het zou zijn om daar in de zon op een deken tussen te liggen. De gedachten keken naar de muur van de voormalige moestuin (kunnen wij niet ook ergens zo’n muur hebben?), ze zagen een paar loshangende haren aan een strijkstok, ze hadden een, positieve, mening over de smalle lakschoentjes van de cellist en lieten die schoentjes over de houten vloer van een balzaal dansen.

Ze zagen mij zitten luisteren, zo’n dertig jaar geleden op een bank in een huiskamer die niet meer beschikbaar is, naar Schuberts ‘De dood en het meisje’ en de gedachten zeiden: ik ben achtergebleven in het verleden.

Het ging niet om leeftijd geloof ik, het ging om iets diepers. Om hoe ik toen luisterde en de wereld onderging, om hoe de muziek toen woordeloos dat wereldbeeld, althans een deel ervan, vormde. Om de ruimte die nog voor me lag, dat misschien vooral. Al die vage mogelijkheden die toekomst betekenden en de mogelijkheid tot ontwikkeling, alsof vooral die ruimte mij maakte tot mij.

De muziek werd opjagend en angstig en de gedachten hielden een poosje hun mond. Maar hun wonderlijke kortstondige opvatting, dat je ooit helemaal samenviel met jezelf, bleef me bij.

Het Goldmund Quartet tijdens het Oranjewoud Festival 2022 Foto Lucas Kemper

Terwijl de noten en de gedachten dus nog wat na werkten, rustte mijn blik op een meneer die alleen op het gras stond, op weg naar iets, of te wachten, dat was onduidelijk. Windjack, wit haar, een man op leeftijd, ooit een jonge man. Er liep een vrouw op hem af en de man deed een stap naar voren en omhelsde haar innig. Niet verliefd, maar toegenegen, en aan alles kon je zien dat hij blij was dat deze vrouw bestond en bij hem hoorde. Meer dan blij. Dat hij, zonder daar speciaal bij na te denken, voelde dat zijn bestaan daar mee samenhing.

Het was een heel andere omhelzing dan die van jonge mensen in het openbaar. Die zijn veel gretiger en uitbundiger, en tegelijkertijd ontbreekt de vanzelfsprekende overgave die ontstaat bij langjarigheid en vertrouwdheid.

Zou die meneer ook gedachten hebben die menen dat hij lang geleden degene was die hij ‘eigenlijk’ is? Terwijl ik naar hem kijk, komt het me eerder voor dat hij geheel en al gegroeid is in degene die hij nu is.

Kun je jezelf ergens achter laten in de tijd? Mmm nee, maar daarom kan het nog wel een gevoelde ervaring zijn. Of een slordige formulering van een gevoelde ervaring?

De dood die een meisje komt weg halen, dat is gruwelijk omdat ze nog zoveel te leven voor zich heeft. Maar in zekere zin komt de dood altijd het meisje weghalen, dat meisje verdwijnt en maakt plaats, misschien wel voor die vrouw die zo innig omhelsd wordt door haar man. Of voor deze hier op dit grasveld.