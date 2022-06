Een wagon vol met dode Russen: ‘Velen zullen nooit worden geïdentificeerd’

De Russische militair A.P. Alchoenov is zijn hoofd kwijtgeraakt. Hij ligt met tientallen van zijn landgenoten in een grijze koelwagon in een buitenwijk van Kiev. Alchoenov kreeg witte lijkzak nummer 144. De zak is opengeritst. Een vlieg landt op zijn schouder. Zijn uniform is donkergroen en vochtig. Er plakt een dunne laag aarde tegenaan. In een plastic zakje zitten zijn laatste bezittingen. Alchoenov had nog vier losse sigaretten.

De Oekraïners verzamelen zo veel mogelijk Russische lijken van de Oekraïense bodem en slaan die hier op. In de wagons liggen er „enkele honderden”, vertelt kolonel Volodymyr Ljamzin. Het merendeel diende als eenvoudige soldaat. Soms zijn er alleen nog maar botsplinters over, zoals die werden aangetroffen bij een neergehaalde Russische helikopter.

‘Honderden’ klinkt als weinig, aangezien er naar alle waarschijnlijkheid enkele tienduizenden Russische militairen zijn omgekomen in Oekraïne. Maar die vielen voor een groot deel in het oosten, waar de Russen vooralsnog hun eigen lichamen bijeen moeten rapen. „En we hebben natuurlijk ook niet genoeg mankracht, we doen wat we kunnen”, zegt de kolonel. Om er chagrijnig aan toe te voegen: „We hebben ze ook niet nodig hè, deze lichamen. Dit ligt hier maar onze voorzieningen te gebruiken. Het is niet goedkoop.”

Dubbele handschoenen

De dienst neemt dna af van het stoffelijk overschot en legt een database aan waarmee nabestaanden te zijner tijd kunnen achterhalen of hun zoon, vriend of echtgenoot is gestorven in Oekraïne. Dit gebeurt onder toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en een Slowaakse afgevaardigde van Interpol.

Bij de koelwagon, in de hitte en in het hoge gras, ruikt het naar een chemisch toilet, vermengd met iets ranzigs, iets weeïg zoets.

De aanwezige journalisten klauteren via een wankel keukentrappetje de wagon in. Daar is het naast alle lijken al gauw te vol – de helft moet beneden blijven staan. De mannen die de lijkzakken verplaatsen, hebben twee sets rubberen handschoenen over elkaar aan. Alchoenovs legerkisten zijn niet al te groot, misschien maat veertig. De huid van zijn hand is roodbruin, een beetje gezwollen maar intact.

Bekijk ook deze In Beeld: Honderd dagen oorlog in Oekraïne

Alchoen is geen Russisch woord en een blik op de inschrijvingen in het Russische KVK leert dat zijn achternaam vooral voorkomt in Boerjatië. Dat is een republiek in het verre oosten van Rusland die vernoemd is naar de Boerjaten, een inheemse bevolking in het zuidoosten van Siberië. Boerjatië is een van de armste regio’s van Rusland en volgens Russische media komt een extreem onevenredig groot deel van de Russische soldaten uit dat gebied. Van de bevestigde 3.211 Russische doden kwamen er 3 uit Moskou en 117 uit Boerjatië, terwijl er in de hoofdstad vijftien keer zoveel mensen wonen.

Een koelwagon met genummerde Russische doden in een station in Kiev. Foto Konstantin Chernichkin

Weken geleden begraven

„Een groot deel van deze lichamen zal nooit worden geïdentificeerd”, zegt Ljamzin. ‘Alchoenov’ is de naam op het jasje dat deze man aanhad toen hij zijn hoofd verloor. „Hij kan in de oorlog iemand anders jas hebben aangetrokken. Dus het zegt nog niet alles”, zegt Ljamzin.

Deze soldaat stierf tijdens de Russische poging de Oekraïense hoofdstad te bezetten. Hoe is niet bekend. Dorpsbewoners uit de regio van Boetsja hebben hem weken geleden begraven. Omdat ze „niet de hele tijd herinnerd willen worden aan die zwarte tijd”, zegt kolonel Ljamzin. Een speciale tak van de Oekraïense krijgsmacht, CIMIC, waar hij het hoofd van is, heeft de lijken een dag eerder opgegraven.

We zien op Telegram dat ze onze militairen gewoon in plasticfolie wikkelen en in een groot gat gooien Volodymyr Ljamzin Oekraïense kolonel

Het zorgvuldig bewaren van de Russische doden gebeurt niet alleen maar uit medemenselijkheid, ofschoon het conform de Geneefse Conventies is. Kiev wil de lichamen met Rusland ruilen voor die van eigen soldaten. Zo hoopt Oekraïne af te dwingen dat Rusland ook eerbiedig omgaat met de lijken van gesneuvelde Oekraïense soldaten, of ze in ieder geval bewaart.

Lees ook De macabere slag om de waarheid: hoeveel mensen kwamen om in Marioepol?

„We zien op openbare Telegramkanalen dat de Russen de onzen niet in zulke omstandigheden bewaren. Zij worden gewoon in plasticfolie gewikkeld en in een groot gat gegooid”, zegt de kolonel. De burgemeester van Marioepol beschuldigt Rusland van het opstellen van ‘mobiele crematoria’ om zich van de vele doden te ontdoen, onder wie Oekraïense burgers en soldaten, een bewering waarvoor overigens nooit bewijs is gevonden.

Voor de lichamen van Oekraïense militairen wordt dan ook het ergste gevreesd. Maar na een maandenlange impasse werd wel eindelijk een heel klein akkoord bereikt: afgelopen week lukte het Oekraïne voor het eerst om meer dan tweehonderd lichamen terug te krijgen, in een gelijke oversteek.

Oekraïense forensische experts bestuderen het lichaam van een Russische soldaat in een koelwagon in Kiev. Foto Konstantin Chernichkin

Naschrift (13 juni 2022): Voor de inzet van mobiele crematoria, waarvan de burgemeester van Marioepol de Russen beschuldigt, is geen bewijs gevonden. Dat is in dit artikel verduidelijkt.