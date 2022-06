‘Circulus/Coro’: een zeer geslaagde double bill in het Holland Festival

Als er zoiets bestaat als ‘Holland Festival-muziek’, dan is Coro van de Italiaanse modernist Luciano Berio (1925-2003) er een schoolvoorbeeld van. Een groots, meesterlijk en meeslepend werk, dat je vanwege de bezetting en de moeilijkheidsgraad zelden of nooit live hoort – behalve dus in het Holland Festival. In een zeer geslaagde double bill werd Coro voorafgegaan door Circulus, het nieuwe pianoconcert van Robin de Raaff, met Ralph van Raat als solist.

In de Gashouder op het Westergasterrein zat het publiek rondom op tribunes, met het Radio Filharmonisch Orkest in het midden. De Raaff had Circulus speciaal geconcipieerd voor de ruime nagalm en ronde vorm van de locatie, en de akoestische surround-effecten waren er integraal onderdeel van. Rond was ook de vorm van het werk, dat begon met een klankruimte van verstilde nachtmuziek en ook zo eindigde. Ertussen lag een traject van stromende, golvende en gutsende muziek, associatief en toch dwingend.

Continue transformatie

Wat altijd meteen opvalt aan De Raaffs muziek is de schitterende oppervlakte van beweeglijke, iriserende klanklichamen, gedragen door een eveneens schiftend fundament van broeierig laag. Hoewel alles aan continue transformatie onderhevig was, klonk Circulus nergens vaag en was de orkestklank opvallend transparant, met een verrukkelijke rol voor de ruimtelijk opgestelde slagwerksectie. Dirigent Matthias Pintscher, ook componist, voelde zich ongetwijfeld verwant aan De Raaffs taal. En Van Raat, voor wie De Raaff ruim twintig jaar geleden ook zijn eerste pianoconcert componeerde, excelleerde als primus inter pares. Vooral de fluisterzachte etherische passages, wanneer hij de vleugel haast als een celesta liet klinken, waren magnifiek.

En toen moest Berio’s Coro nog komen. Op cd is het al een indrukwekkend werk, live was het adembenemend: een soort klinkende action painting voor veertig zangers en veertig instrumentalisten. Folky solo’s, massieve dronemuziek, ritselend en kletterend slagwerk, kakofonische uitbarstingen, zoemende samenzang. De uitvoering door RFO en Groot Omroepkoor was voorbeeldig.