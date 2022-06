Een brutale bloemendief met dure verslavingen

Chaotisch. Omvangrijk. Onoverzichtelijk. Alle togadragers worstelen vandaag met een strafdossier vol zaken en zaakjes waarin de 33-jarige Floor is herkend, aangewezen of op heterdaad betrapt. Plaats delict is meestal Flora Veiling Holland in Aalsmeer, waar Floor met gestolen busjes – of de scooter van zijn vader – geregeld zou arriveren om kratten bloemen te pikken.

Hij werd er regelmatig door de beveiliging of de politie hollend achtervolgd. Soms viel er een klap. Floor is een slanke, krachtige gestalte, met sluik haar, die na de laatste diefstal ruim 150 dagen in hechtenis zit. Op de veiling gold hij als één van de bad boys, mét een locatieverbod, waar hij zich weinig van aantrok. Hij werkte bij een plantenbedrijf. Aan de rechter geeft hij als hobby crossfitness op – ooit was hij een goede zwemmer en waterpoloër.

Hij ziet, na een eventuele straf, zijn toekomst optimistisch in. Werk vinden lijkt hem „geen probleem”. En hij woont graag bij zijn ouders, die ook in de zaal zitten. Verslaving aan drugs en gokken „zal altijd voor mij een probleem zijn”. Hij heeft er een paar afkickcursussen op zitten, waarvan één in Schotland.

De officier eist vijftien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Plus afspraken met de reclassering over clean blijven en dagbesteding. Eventueel mét klinische opname.

Op de zitting is Floor vandaag bereid één diefstal te bekennen: hij stal een laptop van zo’n 800 euro bij de Mediamarkt. Voor het overige ontkent hij alles. Hij praat hard, onverschillig en verongelijkt. Dat er familie in de zaal zit, hij haalt er zijn schouders over op. Hij vond het „wel stoer” om met „bepaalde mensen” om te gaan. Maar hij behoort zéker niet tot „die groep jongens die daar loopt te stelen”.

En antwoord geven op vragen? „Ik werk niet voor de politie. Waarom zou ik m’n vrienden verraden?” Dat zijn scooter steeds bij veilingdiefstallen werd gezien, kwam omdat Floor die uitleende. „Maar ik was daar niet.”

De voorzitter besteedt vooral aandacht aan een steekincident en laat veel kleinere zaken onbesproken. Floor kreeg aan de ouderlijke voordeur ruzie met een zekere Ron. Maanden eerder was Ron als bijrijder gesnapt in een gestolen busje dat Floor zou hebben bestuurd. Bij de ruzie liep Ron een snijwond in zijn schouder op – de officier ziet er poging tot zware mishandeling in. Floor vond het zelfverdediging, nodig toen Ron, een „hele grote vent van 150 kilo” hem boos ondersteboven liep. Ron eist nu van Floor 2.500 euro immateriële schade.

De enige diefstal die Floor bekende, heeft het OM niet ten laste gelegd

De voorzitter, een vriendelijke, oudere dame, wordt halverwege licht filosofisch. „Van een afstandje, wat zie ik dan? Kwajongens die gaan stelen omdat ze een snuifje nodig hebben? Of een bende?" Ze vindt het gedrag roekeloos, onbehouwen, wild-west. „Wat zijn dat nou voor jongens?” vraagt ze.

Floor schampert: „Wat verwacht u van mij? Een lijstje waarop ik allerlei jongens aanprijs?” De officier schrapt tijdens zijn requisitoir de ene verdenking na de andere wegens ‘onvoldoende steunbewijs’, geen aangifte of een te zwakke identificatie. De advocaat filtert er weer andere zaken uit waarin het bewijs tekort zou schieten.

Bij zijn laatste woord is Floor beleefd. Bedankt voor uw tijd en moeite, zegt hij. Het middagje in de rechtbank vond hij vakantie, na de cel. Hij kan niet wachten weer „naar buiten” te gaan. Als hij de zaal wordt uitgeleid, langs het publiek, grijpt zijn moeder z’n hand. Hij wendt zijn blik af.

De rechtbank volgt twee weken later het OM. Vijftien maanden cel waarvan zes voorwaardelijk, een proeftijd, reclasseringstoezicht en een verslavingsbehandeling. Dat hij geen verantwoordelijkheid neemt, de hoeveelheid feiten en de „brutale” handelwijze wegen zwaar. Of hij de reclassering zal gehoorzamen is onzeker, maar een ‘laatste kans’, vooruit maar. Heling, een aantal diefstallen en een ‘poging zware mishandeling’ zijn bewezen. De enige diefstal die Floor bekende, de laptop uit de Mediamarkt, blijkt het OM niet ten laste te hebben gelegd: vrijspraak. Verder moet Floor 1.100 euro schadevergoeding aan Ron betalen.

Procespartijen: Rechtesr: mr. M. van Mourik, mr. J. van Zijl en mr. S.H.M. Helder, Advocaat: mr. C.H. Pentinga Officier: mr. F.E.A. Duyvendak