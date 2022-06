De gele M is weggehaald, maar de fastfood komt terug in Rusland

Ljoedmila en Pjotr waren zelf ook verbaasd toen ze een grote gele M ontwaarden in een hoekje van het Moskouse Leningrad-station. Het stel, vanuit Chabarovsk in het Verre Oosten onderweg naar Petersburg, aarzelde geen moment. „In het hele oosten van Rusland zijn alle restaurants gesloten. Hier hoefden we maar tien minuten te wachten en we hadden al te eten”, zegt de kleine, blonde Ljoedmila terwijl ze in een halfleeg bakje kipnuggets prikt.

In maart kondigden McDonald’s en honderden andere bedrijven aan hun filialen in Rusland tijdelijk of permanent te sluiten, uit protest tegen de Russische inval in Oekraïne. Maar op de stations en vliegvelden bleef een handvol franchisefilialen open. Het is er een drukte van belang. „Wij gaan nergens heen”, zegt medewerker Dilsjod vanachter de toonbank, waar zijn collega’s de bestellingen omroepen aan de vele wachtenden.

Hoewel het vertrek van de oer-Amerikaanse fastfoodketen door westerse analisten werd geduid als het ‘einde van een tijdperk’, haalden veel Russen hun schouders op over de sluiting. Westerse bedrijven die nu zo hoog van de toren blazen, keren vanzelf weer terug, zo klonk het nuchter. Drie maanden later lijkt die inschatting in veel gevallen juist. Veel merken zijn achter de schermen koortsachtig bezig zich aan te passen aan de nieuwe Russische realiteit. ‘Rebranding’ – het wijzigen van juridische eigenaar, naam of huisstijl – is het toverwoord. Het ene bedrijf gaat transparanter te werk dan het andere.

‘Lekker en punt’

Half mei maakte McDonald’s bekend dat de zaken zijn verkocht aan de Siberische steenkoolmiljardair Aleksandr Govor, die al 25 franchise-ondernemingen onder zijn hoede heeft. Govor ontving de volledige ‘restaurantportfolio’, die hij onder een nieuwe merknaam mocht gaan ontwikkelen. Wélke naam dat wordt, is onder Russen al wekenlang onderwerp van verhitte discussies op sociale media. Wordt het ‘Grappig en Lekker’, ‘RusFood’, ‘Oom Wanja’ of toch ‘MakDak’, zoals de bijnaam van de keten luidt?

Mensen staan zondag ​​in de rij om een ​​nieuw geopend fastfoodrestaurant te bezoeken in een voormalige McDonald’s-vestiging in Moskou. Op het bord staat: „De naam verandert, de liefde blijft.” Foto Dmitry Serebryakov/AP

Zondag, toen de eerste restaurants ter ere van nationale ‘Dag van Rusland’ geopend werden, werden Russen uit de spanning verlost. De nieuwe naam luidt ‘Lekker en punt’ (Vkoesno i totsjka) wat tot veel hilariteit leidde op sociale media. Het logo is eveneens cryptisch uitgevallen: een rondje met twee streepjes op een groene achtergrond, volgens de keten een gestileerde hamburger met twee frietjes. „De naam is veranderd, maar de smaak is dezelfde”, is de boodschap op een enorm spandoek aan de gevel van het filiaal op het Poesjkin-plein, waar in 1990 de eerste McDonald’s van Rusland opende.

Volgens anonieme bronnen zullen oer-Amerikaanse namen als Big Mac, Big Tasty en McFlurry van het menu verdwijnen, evenals gerechten waarvoor geen alternatieve leveranciers werden gevonden. Maar het management is nauwelijks veranderd en belangrijker: McDonald’s heeft zich het recht voorbehouden de restaurants de komende vijftien jaar weer terug te kopen.

Op eigen houtje verder

Veel andere bedrijven volgen een vergelijkbare procedure. Ze hebben hun bezittingen noodgedwongen verkocht aan een Russische ondernemer, die een doorstart maakt onder een nieuwe naam. Of de Russische tak is juridisch afgesplitst van de internationale en gaat op eigen houtje verder. Zo gaat de Russische tak van consultancybedrijf PricewaterhouseCoopers (3.700 werknemers in elf Russische steden) eigenstandig verder onder de naam Technologies of Trust. Franchise-ondernemingen maken veelal een eigen afweging, wat tot verwarring onder consumenten leidt.

Veel merken hebben geitenpaadjes gevonden via landen die niet meedoen met de internationale sancties. Zo verkocht het Poolse retailbedrijf LPP uit Gdansk de Russische vestigingen van zijn kledingmerken Sinsay, Reserved, Cropp en Mohito aan Chinese eigenaren. Hoewel het schijnbaar om dezelfde kleding gaat, mogen de Chinezen niet de handelsnamen en handelsmerken van LPP gebruiken, zo staat in de deal. Een oplossing werd gevonden in afgekorte merknamen: Sin, Re, Cr, en M. De Russen moeten het er maar mee doen.

Veel merken hebben geitenpaadjes gevonden via landen die niet meedoen met internationale sancties

Ook Turkse bedrijven lijken van de sancties te profiteren en slaan hun slag. Zo wist de Turkse holding FLO Retailing de hand te leggen op de ruim honderd Russische winkels van sportmerk Reebok en zou het bedrijf inmiddels azen op spijkerbroekenmerk Levi’s. Kaper op de kust is het Turkse Fiba, dat in Rusland de franchises van kledingwinkels Marks & Spencer, Gap en Banana Republic exploiteert. Ook is er sinds kort weer wat beweging bij de in Rusland populaire Zweedse meubelboer IKEA. Hoewel de winkels vooralsnog gesloten blijven, ging de afdeling ‘ruilen en retour’ begin juni plotseling weer open.

Sommige rebrandingprocessen zijn met geheimzinnigheid omgeven. Het Franse luxe-cosmeticamerk l’Occitane en Provence sloot in maart de deuren van zijn ruim honderd winkels. Half mei maakte het bedrijf een definitieve exit uit Rusland bekend en verklaarde het „geen producten meer te zullen verkopen aan Russische retailers”.

Medewerkers van een voormalig restaurant van McDonald’s bereiden zondag maaltijden voor klanten, op de dag van de opening van de Russische versie van de fastfoodketen. Foto Dmitry Serebryakov/AP

Russen waren dan ook verbaasd te zien dat de winkels vorige week weer opengingen, met in de schappen dezelfde shampoos, crèmes, aftershaves en geurende lavendelbosjes als voorheen. Alleen de Franse merknaam, in Latijnse letters op de winkelpuien, bleek op sommige vervangen door dezelfde naam in het cyrillisch. Hoewel er berichten zijn dat de Russische tak zelfstandig doorgaat, kreeg de Petersburgse nieuwssite Fontanka van de klantenservice te horen dat er „juridisch niets is gewijzigd” en de winkels nog altijd toebehoren aan de hoofdvestiging in Luxemburg. L’Occitane reageerde niet op vragen van NRC.

Het staat buiten kijf dat westerse sancties tegen Rusland bepaalde sectoren, zoals de scheep- en luchtvaart, de medicijnmarkt en de auto-industrie, hard raken en miljardenverliezen en hoofdbrekens veroorzaken. Veel westerse bedrijven zitten klem tussen het vooruitzicht van onteigening waar Rusland mee dreigt, de verkoop aan Russische ondernemers (vaak tegen een veel lagere prijs), en de zoektocht naar investeerders in landen die niet meedoen aan de sancties.

Driekwart stelde dat het vertrek van westerse bedrijven nauwelijks impact heeft op hun leven

„We proberen allemaal een slimme manier te vinden om Rusland te verlaten. Er is een ethische discussie en er moet nagedacht worden over reputatieschade bij de overweging om te verkopen, of eigenlijk doneren, aan een Russische oligarch”, verzuchtte een Franse bankier eind april in de Financial Times. Driekwart van de Russen stelde onlangs in een peiling dat het vertrek van westerse bedrijven nauwelijks tot geen impact heeft gehad op hun leven, anderen juichen de exit juist toe. In de Oeral werden al speciale afvalcontainers gesignaleerd waar burgers hun ‘westerse troep’ konden dumpen. Ook Russische regeringsleiders, toch al geen trouwe klanten van IKEA of McDonald’s, hebben weinig last van de gesloten winkels.

Russische propagandisten verkneukelen zich ondertussen. „Wij [Russen] accepteren niet zomaar jullie sluitingen van onze winkels en fabrieken, en anderen zullen dat ook niet doen”, schreef politiek correspondent Dimitri Kosyrjev van staatspersbureau Ria Novosti afgelopen week in een opiniestuk. „Zo tonen we de hele wereld dat je tegen boycots en andere idiotie moet strijden. Nu zal iemand wel tien keer nadenken voor hij nog eens zo’n streek uithaalt.”

Een medewerkster van de Russische versie van McDonald's zondag met een dienblad met maaltijden in een heropend filiaal in Moskou. Foto Kirill Koedriavtsev / AFP