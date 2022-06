Het interessante van de geschiedenis is dat zij niet vaststaat maar verandert door gebeurtenissen die wij niet kunnen voorzien. De Oekraïne-oorlog is zo’n gebeurtenis. Vooral Duitsland heeft moeite om te wennen aan de nieuwe situatie. Vaste beleidslijnen en oude conventies in de Duitse buitenlandse politiek werden in één weekend overboord gegooid, maar nieuwe beleidslijnen overtuigen nog niet.

Hanco Jürgens is historicus.

In dat klimaat is het logisch dat Angela Merkel, tegen haar oergevoel in, het oor van het publiek zocht om tekst en uitleg te geven. De Russische inval veroordeelde ze ten zeerste, maar ze vond niet dat haar veel te verwijten was. Sterker nog, ze had er alles aan gedaan om het uit de hand lopen van het conflict in Oekraïne te voorkomen. Ze zag dan ook geen enkele reden om zich te excuseren voor haar beleid. De Oekraïense ambassadeur in Berlijn, Andrij Melnyk, daarentegen, nooit te beroerd om kritiek te geven, noemde Merkels opstelling betreurenswaardig. Volgens hem werd door Duitslands onwil om Oekraïne toe te laten tot de NAVO en de EU, door de jarenlange Duitse weigering om het land wapens te verkopen na de illegale annexatie van de Krim en door het vasthouden aan Nord Stream 2 Poetin verleid om Oekraïne binnen te vallen.

Kritiek uit Oekraïne

De Oekraïense ambassadeur, die eerder Olaf Scholz een ‘beledigde leverworst’ noemde, wordt in Duitsland vaker weggezet als een onhandige diplomaat die zich niet houdt aan de internationale conventies. Maar daarmee wordt onrecht gedaan aan zijn statuur. Hij spreekt immers niet alleen namens de Oekraïense regering. Zijn standpunt wordt gedeeld door andere landen in Centraal- en Oost-Europa en is ook de Amerikanen niet vreemd. Zij waren altijd al tegen te grote Duitse afhankelijkheid van Russisch gas.

Merkel gaf in het interview heel goed aan dat zij wel degelijk wist met wie zij van doen had. Al in 2007 bleek hoezeer hun beider wereldbeelden uiteenlopen. Poetin vertrouwde haar toen toe dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de ergste gebeurtenis uit de twintigste eeuw was. Zij antwoordde dat het voor haar de gelukkigste dag uit haar leven was omdat ze vanaf toen vrij kon reizen.

De tegengestelde vormende jeugdervaringen bleven als een ‘Koude Oorlog’ tussen hen instaan. Merkel schatte in dat een vroegtijdig NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, zoals voorgestaan door George W. Bush in 2008, door Poetin als een oorlogsverklaring zou worden opgevat. Dat zou niet in het belang van Oekraïne zijn geweest. En ze vond dat de Minsk-akkoorden die tijdelijk een einde maakten aan de Russisch-Oekraïense gevechtshandelingen in 2014-15 onterecht door nog maar heel weinig mensen worden gewaardeerd. Minsk II was een breed gesteund akkoord dat een einde maakte aan een zeer complexe situatie waarbij zesduizend Oekraïense soldaten bij Debaltseve dreigden te worden ingesloten door het rebellenleger. Het akkoord gaf bovendien Oekraïne de afgelopen zeven jaar de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Tot op het laatst had Merkel er alles aan gedaan om erger te voorkomen. Dat de hoogte van het Duitse defensiebudget niet aan de NAVO-norm voldeed was haar evenmin aan te rekenen. Die wens stond immers wel degelijk in het CDU-verkiezingsprogramma, maar sneuvelde steevast in het coalitieakkoord. De Duitse politiek van pappen en nathouden was in de tijd zelf misschien best verstandig. Wat had Duitsland anders kunnen doen?

Energiezekerheid

Maar uiteindelijk heeft het averechts gewerkt. Hoewel de internationale gemeenschap Poetins annexatie van de Krim en het uitroepen van de vrije republieken Donetsk en Loehansk veroordeelde, was er geen land dat het terug kon draaien, noch terug wilde draaien. Oekraïne was deze strategisch belangrijke gebieden al kwijt. Logisch dus dat het land nu stelt te weinig rugdekking te hebben gehad van Duitsland, dat de onderhandelingen – samen met Frankrijk – in het Normandie-Format naar zich toe had getrokken. Daar komt bij dat Duitsland steevast koos voor energiezekerheid tegen een voordelige prijs boven geopolitieke rust in Oost-Europa. De directe pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland waren het antwoord op onlusten in Oekraïne. Tot Nord Stream 1 werd besloten in 2005, een jaar na de Oranjerevolutie, en tot Nord Stream 2 werd besloten in 2015, een jaar na de annexatie van de Krim.

Maar vanuit Duits perspectief mag Merkel zich misschien nog wel het meest zorgen maken over haar nalatenschap. Haar opvolger Scholz is niet te benijden. Met de Russische inval in Oekraïne is Duitsland zijn sterke onderhandelingspositie in Oost-Europa in één klap kwijt. Het Normandie-Format, waarin met tussenpozen werd onderhandeld tussen Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk, is opgeblazen. Oost-Europese lidstaten zijn boos omdat Duitsland steeds op de rem staat bij zware wapenleveranties. En daar waar Duitsland en Frankrijk de leiding hadden kunnen nemen hebben ze het initiatief overgelaten aan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Scholz’ Zeitenwende komt achteraf gezien jaren te laat. Merkel had op dat punt best de hand in eigen boezem mogen steken.