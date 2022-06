Amerikaanse Senaat komt met voorstel tegen vuurwapengeweld

Uit een zeldzame samenwerking tussen Republikeinen en Democraten in de Amerikaanse Senaat is zondag een voorstel voortgekomen om vuurwapengeweld tegen te gaan. De voorgestelde maatregelen gaan veel minder ver dan de wet die het Huis van Afgevaardigden vorige week heeft aangenomen. Maar dit senaatsvoorstel maakt wél kans te worden aangenomen met de vereiste meerderheid en het voorstel uit het Huis niet.

Tien Republikeinse en tien Democratische senatoren stellen voor grondiger en langer onderzoek te laten doen naar mensen tussen de 18 en 21 jaar die een vuurwapen willen kopen. Veroordeelde plegers van huiselijk geweld zouden geen vuurwapen mogen bezitten. Staten zouden vrij moeten zijn om zogenoemde ‘rode-vlagwetten’ in te voeren, waarmee de politie gemakkelijker wapens in beslag kan nemen van personen die zij gevaarlijk acht. Ook wordt in de wet geld vrijgemaakt voor de beveiliging van scholen en voor geestelijke gezondheidszorg.

Alomtegenwoordige wapenbezit

Vorige week nam een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden een wet aan waarin de verkoop van semi-automatische geweren aan mensen jonger dan 21 jaar wordt verboden, zoals nu al pistolen voor hen verboden zijn. Verder staat er een verbod in op magazijnen waarin tientallen kogels passen of meer, en op zogenaamde bump stocks, een losse kolf waardoor de schutter gemakkelijker veel kogels kan afvuren. Ook bevat de wet maatregelen voor de veilige opslag van vuurwapens in huis en tegen wapensmokkel. Veruit de meeste Republikeinse afgevaardigden stemden tegen. Volgens hen is het voorstel een regelrechte aanval op het tweede amendement in de grondwet, dat burgers toestaat om wapens te dragen.

De wetten werden in het Congres behandeld in de nasleep van twee geruchtmakende schietpartijen. In Buffalo, New York, schoot een witte man tien mensen dood in een supermarkt omdat hij wist dat hij daar een goede kans had om zoveel mogelijk zwarte bezoekers te doden – dat had hij tevoren in een manifest geschreven waarin hij zich vooral tegen ‘omvolking’ verzette. In Uvalde, Texas, schoot een achttienjarige jongen met een semi-automatisch geweer negentien leerlingen en twee leerkrachten van een basisschool dood.

Zaterdag kwamen duizenden mensen in de hoofdstad Washington demonstreren tegen het aanhoudende vuurwapengeweld in de Verenigde Staten en tegen de politieke patstelling die serieuze maatregelen tegen het vrijwel alomtegenwoordige wapenbezit onmogelijk maakt. De leider van de Democratische Partij in de Senaat, Chuck Schumer, noemde de wet zondag „een goede eerste stap om de politieke inertie te doorbreken”.

