Wanneer mag je dood? En wie gaat daarover?

Wanneer kun je een leven als voltooid beschouwen? En kun je zo’n beslissing alleen maken? Bestaat er wel zoiets als volledig zelfbeschikkingsrecht als het gaat om de dood? Euthanasie is een onderwerp vol wettige, morele en emotionele tegenstrijdigheden. Voltooid leven, een podcast gemaakt in opdracht van belangengroep Recht op Waardig Sterven (RWS) schept een helder en veelzijdig beeld door te spreken met mensen die wachten om te mogen sterven, maar ook met naasten die het moeilijk vinden dat ze buiten zo’n beslissing worden gehouden. Ook komt er een arts aan het woord die na een euthanasie beschuldigd werd van doodslag. Drie jaar lang wachtte hij op zijn vrijspraak. Nooit dacht hij te stoppen: „Mijn geweten is zuiver.”

Euthanasie 4 afl. van 28-30 min. The Podcast Planet/ RWS