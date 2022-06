VVD-leden keren zich tegen stikstofplannen kabinet

Een meerderheid van de VVD-leden is tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt zaterdag op het partijcongres, waar 51 procent van de aanwezigen een motie met die strekking heeft gesteund.

De VVD’ers vinden het vrijdag gepresenteerde plan van hun eigen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) te ver gaan. In de motie worden Kamerleden van de fractie opgeroepen om tegen het huidige kabinetsplan te stemmen. Er moet een „zorgvuldig, realistisch en liberaal stikstofbeleid” komen. De motie geldt als een advies.

Het VVD-congres vindt plaats in Sugar City in Halfweg, tussen Haarlem en Amsterdam. Bij de ingang was zaterdagochtend een klein boerenprotest, meldt persbureau ANP. Een aantal agrariërs had zich voor de bijeenkomst met vier tractoren gestationeerd. Ze deelden pamfletten uit aan leden die het congres bezochten.

In het plan dat Van der Wal met minister Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) vrijdag bekendmaakte staat dat op diverse plekken in Nederland dicht bij kwetsbare natuur de stikstofuitstoot met 70 procent omlaag moet. Vooral in Midden-Nederland moet er een flink reductie komen.