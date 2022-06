Vragen stellen en luisteren. Dat zijn belangrijke vaardigheden voor managers. Maar wat zijn goede vragen? Mijn boekenkast, notities en het internet bevatten eindeloos veel lijstjes met gespreksvragen. De ene openingsvraag is nog creatiever dan de andere. Bijvoorbeeld: „Als jouw tien jaar jongere zelf jou vandaag zou zien, zou zij of hij dan trots zijn op hoe je je hebt ontwikkeld?”

Mooi bedacht. Maar de meeste mensen zullen het niet ervaren als de start van een oprecht gesprek. Eerder als een soort managementtruc. Daarom hier een selectie van hele gewone vragen om een dialoog te starten over belangrijke onderwerpen.

1. Vragen over sterke punten. Het werk wordt leuker en beter als mensen hun sterke punten kennen en kunnen inzetten. Vraag daarom: waar ben je goed in waar je ook plezier in hebt? Heb je de gelegenheid om dagelijks jouw sterke punten in te zetten in je werk? Wat kunnen we doen om dat mogelijk te maken?

2. Vragen over zorgen. Zijn er zaken waar je tegenaan loopt op dit moment? Zijn er dingen die je frustreren in het werk? Wat heb je nodig om dit probleem op te lossen? Hoe kan ik je daarbij helpen?

3. Vragen over groei. Hoe zou jij willen doorgroeien in deze organisatie? Prima opening. Ook mooi: welke kwaliteiten waardeer jij in collega’s? En waar zou je zelf aan willen werken? Hoe zou je dit kunnen aanpakken? Wat heb je van mij nodig om dat te doen?

4. Vragen over jouw functioneren als manager. Dit is wat spannender. Probeer eens een vraag als: waar zou ik meer aandacht voor moeten hebben, volgens jou? Wat heb je van mij nodig om goed te functioneren? Wat probeer jij duidelijk te maken, maar begrijp ik niet goed, volgens jou?

5. Vragen om de creativiteit te stimuleren. Stel dat er geen belemmeringen waren, waar zou jij dan in investeren? Als jij morgen de baas zou zijn, wat zou je dan als eerste verbeteren? Wat gaat er zo goed dat je zegt: daar moeten we meer mee doen? Welk risico zouden we moeten nemen?

6. Vragen over zingeving in het werk. Wat ervaar jij als het nuttigste aspect in je werk? Over welke aspecten van je werk praat je graag met anderen? Wat is er nodig om nog iets meer het verschil te kunnen maken met je werk?

7. Vragen over wat de ander wil bespreken. Met de bovenstaande vragen bepaal jij de richting van het gesprek. Soms wil je misschien liever dat je collega het gesprek stuurt. Wat dan werkt, is vragen stellen als: waar zou jij samen over willen nadenken? Waar moet dit gesprek volgens jou over gaan? Wat houdt jou bezig?

Vragen stellen aan medewerkers. En dan luisteren. Dat klinkt simpel. Toch schiet het er vaak bij in, leert onderzoek van Gallup. Meer dan de helft van de mensen die een organisatie verlaten, zegt dat hun manager in de drie maanden voor hun opzegging niet één keer heeft geïnformeerd hoe het ging op het werk. En ze geven aan dat ze wellicht waren gebleven als er wel goede gesprekken waren gevoerd.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.

