Vijftienhonderd zoekers op de banenmarkt van Schiphol komen voor het vaste contract

Pennen, sleutelhangers en notitieboekjes liggen deze zaterdagochtend samen met chocoladerepen, brownies of stukken taart uitgestald op kraampjes in het atrium van kantoorgebouw The Base op Schiphol. Vijftig bedrijven trekken vandaag alles uit de kast om nieuwe werknemers te paaien.

Er is interactief aanbod: via een game kun je een bus over het grote terrein van Schiphol besturen, en een VR-bril toont hoe een dag bij schoonmaakbedrijf Raggers eruitziet. Ook geld wordt in de strijd gegooid: door je contactgegevens achter te laten bij schoonmaakbedrijf Asito maak je kans op vijftig euro. Bedrijfscateraar Eurest belooft zelfs een bonus van vijfhonderd euro als je in dienst treedt.

Een samenwerkingsverband van onder andere Luchtvaart Community Schiphol, Royal Schiphol Group en het UWV organiseerde zaterdag voor de tweede keer een banenmarkt op de luchthaven. De markt moet bijdragen aan het terugdringen van de personeelstekorten, die de afgelopen weken lange rijen en geannuleerde vluchten tot gevolg hadden. Extra lokaas: sinds het sociaal akkoord dat Schiphol met de vakbonden sloot, kunnen medewerkers rekenen op een zomertoeslag van 5,25 euro bruto per uur.

De eerste editie van de banenmarkt, begin april, werd door driehonderd werkzoekenden bezocht. Met vijftienhonderd aanmeldingen is de belangstelling nu veel groter. Het atrium staat vol met banenmarktbezoekers van alle leeftijden en achtergronden.

Vakantiewerk of baan na studie

Student Emi Lentz (22), die bezig is met de afronding van haar master business information management, zoekt op de banenmarkt naar vakantiewerk of naar een baan voor na haar studie. Het liefst wil ze iets doen met een combinatie van logistiek, data en marketing. De recente verhalen over de lange rijen en het personeelstekort op de luchthaven motiveren haar juist om naar een baan te zoeken op Schiphol: „Ik vind het een uitdaging om iets op te lossen dat niet goed loopt, zoals de rijen. Mijn studie bedrijfskunde was ook heel oplossingsgericht. Daarnaast kun je data altijd gebruiken om de ervaring van te klant te optimaliseren. Het kan altijd beter.”

Er hangt een positieve sfeer en er zijn veel mensen met interesse Dick Benschop directeur Schiphol

Toch is het aanbod op de banenmarkt niet heel erg in haar straatje: bedrijven zoeken vooral naar mensen die met hun handen werken, zoals bagageafhandelaars, chauffeurs, schoonmakers en horecamedewerkers. Dat merkt ook Rob Thomasse (61), die op zoek is naar een leidinggevende functie. De oud-KLM medewerker doet dat het liefst op Schiphol en was ook aanwezig bij de vorige banenmarkt.

„Er zijn veel banen, maar de meerderheid is operationeel. Ik wil niet met koffers slepen of een heftruck besturen”, zegt Thomasse. „En veel banen zijn niet voor mijn leeftijd. Ik moet het hebben van mijn senioriteit als leidinggevende, maar veel recruiters zoeken toch een duizendpoot die alles kan.” Vandaag heeft hij al vier bedrijven gesproken, waarvan één met een interessante functie als storemanager. „Die recruiter nam mij heel slim meteen mee naar een sollicitatieruimte. En misschien kom ik vanmiddag nog iets anders tegen.”

Grootste personeelstekort

De luchthaven heeft in totaal honderden functies te vervullen, vertelt Francien David, directeur van Luchtvaart Community Schiphol. Met ruim vijfhonderd vacatures kampt de beveiliging met het grootste personeelstekort. G4S, dat hand- en ruimbagage controleert, is volgens operationeel manager Marco den Haan op zoek naar honderd tot honderdvijftig nieuwe medewerkers. Werkervaring in de beveiligingssector is handig, maar geen vereiste. „Wij bieden, in samenwerking met ROC Hoofddorp, een eenjarige opleiding aan”, zegt den Haan. „Dat bestaat uit werken en leren. Na een paar weken theorie kun je al onder begeleiding de vloer op.”

Maar direct beginnen op Schiphol is in veel gevallen niet mogelijk. Dat komt doordat iedereen die achter de douane werkt een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) nodig heeft. Die verklaring vereist een veiligheidsonderzoek door de AIVD, dat maximaal acht weken duurt.

Bovendien moet je acht jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewoond. Dat beperkt de mogelijkheden voor de Oekraïense Olena Rekhta (40), die een maand geleden naar Nederland vluchtte. De voormalige accountant zou graag in een winkel of in de horeca werken, maar stuit tijdens de banenmarkt steeds op de VGB.

Ook Ronald Dankers, recruiter bij de elektronicawinkels van Capi op de luchthaven, vindt de VGB een complicerende factor. „Ik snap dat het nodig is voor de veiligheid, maar het duurt lang voordat iemand kan beginnen, waardoor de druk op je huidige personeelsbestand toeneemt. En je loopt het risico dat nieuwe werknemers geen weken willen wachten en ergens anders aan de slag gaan.” Capi hoopt twintig vacatures te vullen op SchipholHalverwege de middag zijn er al vijf sollicitatiegesprekken ingepland.

Aviapartner, dat grondafhandelingsdiensten aanbiedt, is nog op zoek naar platform- en bagagemedewerkers. „Niet de meest populaire functie”, vertelt recruiter Sanne van Ancum. „Maar onze nieuwe cao en de zomertoeslag maken het werk aantrekkelijker.” Aviapartner organiseert wekelijks selectieavonden voor geïnteresseerden, en biedt contracten in alle vormen om een vaste kern van medewerkers op te bouwen.

Vroeg begonnen met werving

Ook concurrent Swissport ziet dat contracten voor onbepaalde tijd helpen bij het werven van bagageafhandelaars. Stapels met geprinte arbeidsvoorwaarden van het bedrijf liggen uitgespreid op de tafel van het kraampje. „Wij zijn vroeg begonnen met het organiseren van wervingscampagnes”, vertelt Michiel van Dijl. „We hebben nu nog zo’n dertig vacatures voor bagageafhandelaars, maar geen spannende tekorten. De beveiliging heeft deze banenmarkt harder nodig.”

Dick Benschop, directeur van Schiphol, is blij dat er zoveel bedrijven aanwezig zijn, vertelt hij na een ronde door het atrium. „Er hangt een positieve sfeer en er zijn veel mensen met interesse. Dit biedt veel mogelijkheden voor de zomer en het komend jaar.” Of de banenmarkt op tijd komt om de verwachte zomerdrukte in goede banen te leiden? „We hebben geen alternatief. We proberen zo ver mogelijk te komen.”