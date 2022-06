Vader vermoord meisje weet wie het deed

Eindelijk weer een knaller van een true-crimepodcast. In Vigilante reist journalist en privédetective Allie Conti naar een dorp in Texas dat als decor van True Detective zou volstaan. Ze zoekt Tim Miller, die na de moord op zijn dochter zijn leven wijdt aan het vinden van verdwenen mensen. Haar lichaam werd, met dat van drie andere vrouwen, gevonden op de Texas Killing Fields. De man die Tim verdenkt, lijkt verontrustend veel op hemzelf: ze woonden in dezelfde steden en hebben dezelfde jeugdtrauma’s. Dat roept de vraag op of seriemoordenaars geboren worden, of gevormd. Gesprekken tussen Tim en de ouders van andere vermoorde kinderen brengen je dicht bij het vuur. Extra spannend is dat de verdachte ineens op vrije voeten dreigt te komen, en dat Tim Miller zelf een onbetrouwbaar figuur blijkt.

True Crime 5 afl. van 44-47 min. Kast