Jeroen Brouwers schreef over de Taalunie: „Voorts blijf ik van mening dat de Taalunie met onmiddellijke ingang kan worden opgedoekt als zijnde een van staatswege ten onrechte miljoenen toegeschoven instituut zonder de geringste zin en functie.” Bij de correctie van een boek over problemen waar mensen op hun werk tegenaan lopen, check ik op woordenlijst.org, een site van de Taalunie, de spelling van een aantal woorden. Jeroen Brouwers had gelijk: „Superwoman niet gevonden. Bedoelde u misschien: superman?”

