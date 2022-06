Hoe schieten we recht in de juiste portemonnee? En niet er half naast? Het kabinet geeft dit jaar 6 miljard euro uit om de pijn van de gestegen energieprijzen te verzachten. Dat is een immens bedrag, maar de mensen in de knel zijn er onvoldoende mee geholpen.

Een deel van die 6 miljard euro komt namelijk terecht bij mensen die het niet nodig hebben. CDA-Kamerlid Inge van Dijk verwoordde het dit voorjaar treffend toen ze sprak over het miljarden euro’s kostende steunpakket voor de koopkracht dat het kabinet (niet toevallig) vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen had gepresenteerd. Van Dijk had er moeite mee, zei ze, „dat we soms schieten met hagel, dat gemeenschapsgeld juist niet in die lege portemonnees terechtkomt”.

En schieten met hagel was het. Naast eenmalig 800 euro voor de armste huishoudens, ging het meeste geld naar een verlaging van de belasting op brandstof en energie. Daar profiteren ook hoge inkomens van. Voor de armste huishoudens daalden de maandlasten door de steun met gemiddeld pakweg 130 euro, schatten de economen van het Centraal Planbureau (CPB). Voor huishoudens die veel rijker zijn (drie keer modaal) daalden de lasten met ruim 100 euro. De mensen net boven het minimum kregen het minst: hun lasten daalden gemiddeld met iets meer dan 60 euro.

Nu groeit wéér de druk op het kabinet om mensen te helpen. De aanhoudend hoge prijzen brengen een grotere groep in problemen. In een donker scenario van langdurige hoge prijzen (hoger dan nu) kunnen – als de steun van de overheid stopt – 1,2 miljoen huishoudens moeite krijgen om rond te komen, bleek deze week uit een stresstest van het CPB. Dat is geen voorspelling van wat er gaat gebeuren, maar een indicatie van wie er kwetsbaar is. Vóór deze prijzenpiek had een half miljoen huishoudens al moeite om rond te komen. Als de prijzen hoog blijven, komt daar dus een klap mensen bij. Meer mensen komen onder de armoedegrens terecht.

De meeste huishoudens kunnen de hogere prijzen wèl aan, concludeerde het CPB. De prijzen zijn niet fijn, maar ze komen er niet door in financiële problemen. En daar zit de clou waarom er nu zoveel miljarden vermorst worden. Een algehele belastingverlaging geeft iedereen een beetje maar de mensen die echt in de problemen komen te weinig.

Je zou die belastingverlagingen (accijns en energie) nog kunnen legitimeren met het betoog dat de overheid meer geld binnenkrijgt door de hoge prijzen. Want diverse brandstof- en energiebelastingen zijn een percentage van de prijs. Maar zou je dat geld dan niet liever gericht teruggeven? Want de groep die hulp nodig heeft, kan behoorlijk groot worden. Het zijn vooral mensen met een uitkering die risico lopen. Maar in het donkerste scenario van het CPB komen mogelijk ook een half miljoen huishoudens in de problemen met een inkomen boven het minimum en onder modaal. Meer mensen 800 euro geven, is moeilijk uitvoerbaar en bovendien niet voldoende. Om echt te helpen moeten lagere inkomens structureel omhoog, concludeert het CPB. Hoe? Door uitkeringen en het minimumloon te verhogen, of via de Belastingdienst geld te geven (verzilverbare heffingskortingen).

Ja, ook dat kost wat. Maar zo help je wel de mensen met problemen. En strooi je niet ongericht met miljarden.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

