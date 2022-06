Leden PvdA en GroenLinks stemmen voor gezamenlijke Eerste Kamerfractie

Leden van de PvdA en GroenLinks hebben zaterdag voor een gezamenlijke Eerste Kamerfractie gestemd. Bij het PvdA-partijcongres in Nieuwegein koos 76,8 procent van de aanwezigen voor intensievere samenwerking na de verkiezingen. In het online referendum van GroenLinks was dat 80 procent. De PvdA nam zelfs een motie aan voor een gezamenlijke lijst met GroenLinks, nog vóór de verkiezingen. Het partijbestuur had alleen het idee van een gezamenlijke fractie gesteund en ontraadde een PvdA-GroenLinks-lijst.

Volgens het partijbestuur is het praktisch lastig nu nog één lijst te vormen, maar partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent beloofde aan de zaal dat ze zich toch „maximaal zal inspannen om de meest verstrekkende motie uit te voeren”.

Partijvoorzitter van GroenLinks Katinka Eikelenboom schreef in een eerste reactie al dat een referendum binnen de partij nog nooit zo’n hoge opkomst had – „een heel stevig mandaat”. „Na jarenlang praten over linkse samenwerking zetten we nu vol overtuiging een volgende stap met elkaar. Op naar een linkse toekomst.”

Bundelen van krachten

Het voorstel om na de Eerste Kamerverkiezingen „een sterk links blok” te worden kondigde PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent eind vorige maand al aan. Ze schreef dat het partijbestuur in een nieuw gekozen senaat één fractie wil vormen met de senatoren van de PvdA en GroenLinks, om „de balans in de politiek te doen omslaan”. Met het voorstel sprak de partijtop zich voor het eerst nadrukkelijk uit over samenwerking met GroenLinks.

Partijprominenten van de beide partijen pleitten eind mei in een opiniestuk in de Volkskrant ook voor het „bundelen van krachten” in de Eerste Kamer. „Nederland kan zich niet nog meer jaren van rechtse macht en linkse verdeeldheid veroorloven,” schreven ze. Tweeëndertig politici, onder wie voormalig leiders van de PvdA Diederik Samsom, Wouter Bos en Job Cohen, en voormalig leiders van GroenLinks Bram van Ojik en Jolande Sap, onderschreven de oproep.

Over een intensievere samenwerking, of zelfs een fusie, tussen de PvdA en GroenLinks wordt al jaren gepraat, maar nadat de partijen samen werden uitgesloten van de kabinetsformatie is de discussie serieuzer en concreter van toon geworden. Eind mei kwamen in totaal driehonderd leden van de beide partijen samen om te praten over „de toekomst van links, en hoe samenwerking daarin past”. Over een fusie, het „F-woord”, werd daar nog niet gesproken, wel over het vormen van „één front”. Tegenstanders van een fusie hebben zich in de afgelopen weken ook tegen samenwerking in de Eerste Kamer verzet.

