Overwerkt? Niet mediteren, maar staken

De ideale werknemer werkt hard en kan het uitgeputte lichaam en de ziel in beperkte vrije tijd wel weer gezond sporten of mediteren. Het probleem met deze opvatting is, volgens Burnout, dat selfcare een schijnoplossing is die een giftige werkcultuur van verantwoordelijkheid ontheft. Connor Franta richt zich in deze podcast op de maatschappelijke oorzaken van burn-outs. Hij onderzoekt de werkcultuur van Amazon en spreekt een supermarktmanager die uitgeput in het ziekenhuis belandde na de zoveelste bezuinigingsronde die zij moest opvangen. Deskundigen praten over stakingen, het afbouwen van een stresscyclus en de invloed van een nieuwe investeerdersklasse. Moraal van Franta’s verhaal: een burn-out los je niet op met selfcare. De beste vorm van selfcare blijft collectieve actie.

Werk en welzijn 8 afl. van rond een uur. Lemonada/ Mindful