Oud-president Bolivia veroordeeld tot tien jaar celstraf

De Boliviaanse oud-president Jeanine Añez is vrijdag veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, zo meldt persbureau Reuters. De rechtbank in de Boliviaanse hoofdstad La Paz acht bewezen dat Añez in 2019 een rol speelde in een vermeende staatsgreep, waarbij toenmalig president Evo Morales werd afgezet. Tegen Añez, die zegt onschuldig te zijn, was vijftien jaar geëist.

Añez zit sinds 2021 vast op beschuldiging van terrorisme, opruiing en samenzwering. Het hele proces volgde ze vanuit de gevangenis en ook vrijdag was ze niet persoonlijk aanwezig in de rechtbank. In haar slotverklaring benadrukte ze haar onschuld. „Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb het presidentschap op me genomen uit verplichting, volgens wat is vastgelegd in de grondwet”, zei ze. Haar advocaten hebben gezegd in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Interim-president

De conservatieve senator Añez kwam in november 2019 aan de macht. Toenmalig president Evo Morales, die Bolivia veertien jaar had geleid, werd beschuldigd van verkiezingsfraude, wat leidde tot grootschalige, gewelddadige protesten in het Zuid-Amerikaanse land. Nadat het leger en de politie hun steun voor Morales introkken, vertrok de toenmalige president naar Argentinië en traden alle politiek leiders van de partij van Morales terug.

Añez, destijds vicevoorzitter van de Senaat, werd beëdigd als interim-president, iets wat aanhangers van Morales zagen als een staatsgreep. Ze werd daarnaast beschuldigd van een politieke afrekening, toen in de eerste maanden van haar presidentschap verschillende kopstukken van de partij van Morales werden gearresteerd.

In 2020 werden er nieuwe presidentsverkiezingen gehouden in Bolivia, waarbij Luis Arce, partijgenoot van Morales, werd verkozen tot president. Morales kon daarop terugkeren uit Argentinië en Añez werd een jaar later gearresteerd. De partij van Añez noemt het proces „politiek gemotiveerd” en zegt de komende tijd te zullen demonstreren tegen de uitspraak.