Nederland oogt kwetsbaar én veerkrachtig tegen Polen

Frenkie de Jong springt op en slaat met een woest gebaar in het luchtledige. Het is halverwege de eerste helft. Directe aanleiding: een simpel balletje langs de zijlijn op Daley Blind is mislukt omdat zijn ploeggenoot er niet op rekende. Maar de frustratie zit dieper. Hij komt veel te weinig aan de bal. De Jong, spelmaker, heeft voortdurend een tegenstander (Piotr Zielinski) op zijn lip. Hij krijgt een pijnlijke tik op zijn enkel. Kortom, het loopt niet. Bij hem niet, dus ook niet bij Oranje, dat met 0-1 achterstaat. En dat terwijl de bondscoach – en iedereen die Nederland vorige week zag spelen tegen de Belgen – er nog zo’n goed gevoel over had.

Dat goede gevoel zal na de Nations League-wedstrijd tegen Polen, die uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel eindigde, niet volledig verdwenen zijn. Net als eerder dit jaar tegen Duitsland toonde Oranje veerkracht na een achterstand. Met de mentaliteit – of spirit in de woorden van Van Gaal – van zijn ploeg zit het wel goed, kan hij zo onderhand concluderen. Maar zo soeverein als het Nederlands elftal speelde tegen België (1-4), zo wankelmoedig en kwetsbaar oogde het zaterdagavond in de Kuip. Vooral het eerste uur.

Neem het eerste doelpunt van de Polen, na een kleine 20 minuten. Goed, het was pas de eerste serieuze uitbraak, maar rechtsback Matty Cash – een Brit met een Pools paspoort – kreeg van Blind alle tijd en ruimte om op de rand van het strafschopsgebied aan te leggen en uit te halen. Laag, diagonaal door de benen van Blind, raak. Druk op de bal, waar Van Gaal dag in dag uit op hamert, was niet te ontwaren, zelfs niet zo dicht bij het eigen doel.

De tweede tegengoal, even na rust, gaf Nederland al even gemakkelijk weg. De achterhoede stapt naar voren – te laat –, middenvelder Piatek wipt de bal vanaf het middenveld over de verdediging en twee Poolse spitsen verschijnen pardoes voor doelman Flekken. Zielinski, aanvaller van Napoli, mag hem maken.

Rouleren

Aan vermoeidheid zal het waarschijnlijk niet hebben gelegen bij Oranje. Van Gaal benadrukt steeds dat hij zijn spelers niet wil overbelasten. Daarom rouleert hij met een A-ploeg en een B-ploeg, termen die de bondscoach overigens mijdt. De beste elf begonnen tegen België (met succes, 1-4 gewonnen), drie dagen geleden was het in Cardiff de beurt aan het ‘schaduwteam’ (minder overtuigend, 1-2 winst). En dus stond zaterdagavond tegen Polen weer de basisploeg aan de aftrap. Enige verschil: Stefan de Vrij verving aanvoerder Virgil van Dijk, die vrijaf heeft gekregen na een lang en slopend seizoen bij Liverpool. En Mark Flekken stond op de plek van Jasper Cilissen.

Volgens inspanningsfysiologen is rouleren de enige manier om deze Nations League-tournee van vier wedstrijden binnen twee weken verantwoord door te komen. Probleem is alleen: tegenstanders doen hetzelfde, met als gevolg dat het A-team van Oranje zaterdagavond een enigszins gemankeerd Polen trof. Zonder wereldvoetballer van het jaar (2021) Robert Lewandowski, die rust had gekregen na de midweekse afstraffing tegen België. Een verzwakte tegenstander is misschien leuk tijdens een eindtoernooi, in het handjevol wedstrijden dat nog rest als voorbereiding op het WK zijn tegenstanders van topniveau te prefereren. Die leggen eventuele zwaktes genadeloos bloot.

Inspiratieloos

Ook zonder Lewandowski slaagde Polen) daar uitstekend in. Anders dan België zakte Polen, luidkeels aangemoedigd door duizenden Poolse fans op de tribunes van de Kuip, ver in. Nederland wist zich er geen raad mee. Vooral in de eerste helft niet. Zo creatief en dynamisch als Oranje was in Brussel, zo stroef en inspiratieloos was het bij tijd en wijle tegen Polen. Zelfs aanvoerder Memphis Depay, die twee keer scoorde tegen de Belgen, was dolende. Hij liep zich vast, stond buitenspel, schoot ballen zomaar over zijlijn of in de voeten van de tegenstander. En hij miste vlak voor het einde een penalty (gegeven voor hands).

Het stond toen al 2-2, na doelpunten van Davy Klaassen en Denzel Dumfries. Klaassen kon intikken na een voorzet van Blind, Dumfries na een vlotte combinatie die begon bij een mooie pass van achteruit door Nathan Aké. Vanaf dat moment had geen van beide ploegen meer grip op de wedstrijd en kreeg het duel een tempo dat de eerste 50 minuten zo node werd gemist. Dat er niet meer gescoord werd, was een klein wonder.

Grote vraag is welke lessen Van Gaal trekt uit deze wedstrijd tegen Polen. „Als wij het goed uitvoeren, hebben we overal op het veld een mannetje meer”, zegt Van Gaal steeds over het systeem met twee opstomende ‘wingbacks’ (Dumfries en Blind) dat hij er onder grote tijdsdruk bij Oranje wil inslijpen. Oranje wordt er steeds bedrevener in, ziet Van Gaal op trainingen. Maar tegen een defensieve tegenstander die spelmaker Frenkie de Jong vastzette, kwam daar weinig van terecht.

Van Gaal heeft nog drie dagen om verbeteringen aan te brengen. Dinsdag wacht Wales, daarna gaan de spelers op vakantie.