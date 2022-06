Jubilerend Milieudefensie botst met eigen actievoerders

Het had een feestje moeten worden, de algemene ledenvergadering van Milieudefensie, zaterdag in Utrecht. Maar de bijeenkomst ontspoorde al voordat de vergadering formeel begonnen was, toen enkele leden de rechtmatigheid van de vergadering zelf en alles wat er op de agenda stond ter discussie stelden.

De milieuactivisten van de inmiddels 82.000 leden tellende vereniging lieten hun emoties de vrije loop – vooral de oudere aanwezigen. Tot de 91-jarige Mary Louw opstond en het woord nam: „Ik vind het heel erg wat hier nu gebeurt”, zei ze. „Mijn man was een van de oprichters van Milieudefensie en ik wil dat dit nu stopt. Ik kwam hier voor een feestje, maar als het zo moet kan ik beter naar huis gaan.”

Applaus. Louws interventie bedaarde gemoederen, maar de richtingenstrijd binnen de jubilerende milieubeweging zou de stemming van de vergadering blijven bepalen.

Kritische leden, naar eigen zeggen vertegenwoordigers van dertien van de vijfentwintig regionale afdelingen, namen steeds het woord om de vernieuwingsplannen van het bestuur aan te vallen. Met amendementen en moties met titels als ‘Nieuw reglement maakt leden rechteloos’, maakten ze hun vrees duidelijk: dat met de professionalisering die het bestuur van Milieudefensie in stemming bracht, de leden zelf buitenspel gezet zouden worden. Ze zijn trots op wat Milieudefensie in bijvoorbeeld de strijd tegen Shell bereikt waar het gaat over de uitstoot van CO 2 , maar ze vrezen dat niet alleen individuele leden maar ook lokale afdelingen er in de voorgestelde bestuursstructuur steeds minder toe zullen doen.

Karel van Broekhoven (73) van de afdeling Haarlem, woordvoerder van de kritische leden die zich verenigd hebben in het zelfbenoemde ‘Vredenburgberaad’: „Milieudefensie is een vereniging waar de leden het bottom-up voor het zeggen hebben. Als deze nieuwe statuten en reglementen er echt komen, wordt het volledig top-down.”

Motie van afkeuring

Binnen een half uur kwam Van Broekhoven met een motie van afkeuring tegen het bestuur en kondigde een gang naar de rechter aan als een andere motie niet in stemming gebracht zou worden.

Hij kreeg bijval van enkele tientallen van de naar schatting honderd leden die in Utrecht aanwezig waren om persoonlijk te stemmen. De rest van de leden had in de afgelopen weken online al voor of tegen de vernieuwingen hun stem kunnen uitbrengen. Ruim duizend leden hadden van die mogelijkheid gebruik gemaakt; ze hadden in grote meerderheid voor de nieuwe bestuursstructuur gestemd. Over deze procedure werd tijdens de vergadering veel onvrede geuit. Van Broekhoven: „Dat vooraf stemmen leidt alleen tot ja-knikkers voor het bestuursstandpunt. Die lezen de stukken niet en vertrouwen het bestuur.”

Tijdens de vergadering nam één lid namens de jongeren het woord. Bruno Lauteslager (27): „Op deze en eerdere algemene ledenvergaderingen heb ik nooit gezien dat een jongere de ruimte kreeg een inhoudelijk verhaal te vertellen. Ik wil hier iedereen vragen om na te denken hoe dat komt?”

Naderhand gaf hij zelf het antwoord: „Veel oudere mensen gebruiken deze vergaderingen om zelf aan het woord te komen en hun punt te maken. Dat is goed, maar die oudere generatie zou zich er juist voor in moeten zetten dat ook jongeren en andere groepen zich kunnen laten horen.”

Al eerder kritiek

Het is niet voor het eerst dat Milieudefensie een richtingenstrijd kent waarbij een groep leden in opstand komt tegen het bestuur. Tijdens een algemene ledenvergadering in 2001 mondden de verwijten van kritische leden (die zich in ‘de Koersgroep’ hadden verzameld) uit in ruzie, waarna toenmalig voorzitter Bas Vos zijn vertrek aangekondigde en de vergadering meteen verliet.

Ook toen was het verwijt dat het bestuur te ver was afgedwaald van wat volgens de Kopgroep de oorsprong van Milieudefensie was: actievoeren voor een beter klimaat en maatschappelijke veranderingen bewerkstelligen. „Milieudefensie is gewoon een bedrijf geworden met een miljoenenomzet”, stelden toentertijd de opstandige leden voorafgaand aan die algemene ledenvergadering.

Ruim twintig jaar later gebruikt ‘het Vredenburgberaad’ vergelijkbare terminologie als ‘de Kopgroep’. Ook deze kritische leden schreven een brief voorafgaand aan de algemene ledenvergadering met een oproep niet akkoord te gaan met de reorganisatie: „Als dat gebeurt is het na deze 50 jaar afgelopen met Milieudefensie als democratische vereniging.”

Het verzet bleek zaterdag net als twee decennia geleden tevergeefs. Alle moties en amendementen van het Vredenburgberaad waar het bestuur zich tegen verzette, werden met ruime meerderheid verworpen, alle protest van de aanwezige kritische leden ten spijt. Daarmee staat niets de reorganisatie van Milieudefensie in de weg. Dat betekent dat de huidige directie zal veranderen in een ‘directie-bestuur’, en dat het huidige bestuur op afstand komt te staan als een raad van toezicht.

Marty Smits, nu nog voorzitter van het bestuur en straks van de raad van toezicht, probeerde voor, tijdens en na de vergadering uit te leggen dat de veranderingen de positie van leden juist zullen versterken. „Milieudefensie professionaliseert, en dat is nodig gezien de enorme groei van het aantal leden. En ja, we willen ook graag de leden van het eerste uur erbij blijven betrekken. Het een sluit het ander gelukkig niet uit. En activisme kan gewoon doorgaan, nee móet doorgaan.”

Karel van Broekhoven reageerde na de stemming dat hij niet anders had verwacht: „We gaan nog uitzoeken hoe kansrijk het is om naar de rechter te gaan. We kunnen dit niet zo accepteren.”