‘Eindelijk geen vrijblijvende kopjes lauwe koffie meer’ – tevredenheid bij PvdA en GroenLinks na keuze voor stap in samenwerking

Alles op links draait om de fusievraag, behalve de fusievraag, die draait om macht. En als het aan de leden van GroenLinks en de PvdA ligt, zijn de twee partijen beter af als één sterk machtsblok, te beginnen met de vorming van één gezamenlijke fractie na de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar.

Met een ruime meerderheid schaarde de achterban van beide partijen zich zaterdag achter dat plan. Bij het partijcongres van de PvdA in Nieuwegein koos 76,8 procent van de stemmers voor de gezamenlijke senaatsfractie. In een referendum van GroenLinks was dat 80 procent.

Voor voorstanders van hechtere samenwerking bracht vooral het PvdA-congres goed nieuws. Daar gingen de leden zelfs verder dan hun eigen partijbestuur, door ook een voorstel te steunen om voorafgaand aan de Eerste Kamerverkiezingen al een gezamenlijke kieslijst te presenteren.

Verschillen zijn er genoeg – nog steeds. GroenLinks organiseerde afgelopen weken ledenbijeenkomsten om over de samenwerking te praten en peilde de achterban met een digitale ledenraadpleging.

Bij de PvdA in Nieuwegein wordt de dag begonnen met het zingen van de Internationale, zijn Joop den Uyl-shirts in kraampjes te koop, sputtert de techniek in de zaal bij de stemming.

Maar het is alsof die verschillen zaterdagmiddag, als de uitslagen bijna tegelijkertijd bekend worden gemaakt, voelbaar kleiner geworden zijn. Een fusie is het nog niet – nog lang niet – maar er is iets veranderd.

„Dit was geen fifty-fifty’’, zegt een goedgeluimde Kati Piri bij de PvdA. Het was Piri die als Tweede Kamerlid dit voorjaar de discussie over een gezamenlijke lijst en fractie in de Eerste Kamer aanslingerde met een toespraak in Houten, niet ver van de zaal waar de PvdA zaterdag bijeenkomt. „Zo’n uitslag betekent dat wij ook minder hoeven te twijfelen over de vraag of onze leden dit willen.”

„Eindelijk geen vrijblijvende kopjes lauwe koffie meer”, zegt een opgetogen Frank van de Wolde ’s ochtends in de congreszaal voorafgaand aan de stemmingen. Het voorstel om niet alleen één linkse fractie, maar ook één lijst te vormen is van zijn hand. Van de Wolde ziet uiteindelijk het meeste in een volledige fusie. Maar zo ver is het nog niet, stelt hij zijn sceptische partijgenoten gerust. „Laten we het ook niet groter maken dan het is: we stemmen vandaag niet over een fusie.”

Toch kunnen veel voorstanders zich aan de inspraakmicrofoon amper inhouden bij het uitspreken van hun steun. Ze willen Rutte verslaan, verkiezingen winnen, macht verwerven om linkse plannen te realiseren. „Willen we over drie jaar een linkse premier, dan moeten we vandaag alle stappen zetten om daar te komen”, zegt een inspreekster.

Klaver: grote doorbraak

Ook de top van GroenLinks toonde zich uitermate tevreden met de uitkomst van het referendum. „Dit is de grote doorbraak in de linkse samenwerking waar we al zo lang op wachten”, zei partijleider Jesse Klaver zaterdagmiddag in een eerste reactie. „De grootste doorbraak sinds de jaren zeventig.”

Partijvoorzitter Katinka Eikelenboom is blij met de vele uitgebrachte stemmen – met ruim 15.200 „de hoogste opkomst ooit” – en de overtuigende meerderheid van 80 procent die voor het samengaan van fracties in de Eerste Kamer is „een heel stevig mandaat”. GroenLinks heeft ruim 32.000 leden. Eikelenboom: „Na jarenlang praten over linkse samenwerking zetten we nu vol overtuiging een volgende stap met elkaar, op naar een linkse toekomst.”

Dat de leden van de PvdA eigenlijk nog een stap verder willen gaan – met al een gezamenlijke kieslijst voorafgaand aan de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 – nam de voorzitter met een glimlach op het gezicht voor kennisgeving aan: „Ik kan me er iets bij voorstellen. We zullen de komende tijd gaan kijken wat de volgende stappen in linkse samenwerking kunnen zijn.”

Wel in overleg met de leden, voegde Klaver daar aan toe. „Waar deze reis ons uiteindelijk gaat brengen, weet ik niet. We zullen dat in elk geval stap voor stap gaan doen in samenspraak met onze leden.”

Tegenslag voor tegenstanders

Het verzet binnen GroenLinks dat de laatste dagen van het digitale referendum steeds vocaler werd, heeft uiteindelijk niet kunnen overtuigen, erkent Sabine Scharwachter van de actiegroep ‘GroenLinksers tegen fusie’, die evenmin had verwacht de ledenpeiling te zullen gaan winnen. „We hadden een meerderheid verwacht van tussen de 60 en 80 procent; dit is dus de slechtst denkbare uitslag.”

Onder haar achterban heerst nu „grote teleurstelling en gevoel van tegenslag”. Ze hoort dat veel tegenstanders overwegen hun lidmaatschap van GroenLinks nu op te zeggen. Dat vindt de voormalig voorzitter van jongerenafdeling Dwars voorbarig en onverstandig. Scharwachter: „Het is nog niet voorbij. Dit referendum is de eerste stap richting fusie met de PvdA, maar niet de laatste. De weerstand dáártegen is veel groter. Als we nu de partij verlaten kunnen we geen weerstand meer organiseren. We moeten waakzaam blijven.”

Waar het verzet tegen de samenwerking bij GroenLinks zich concentreerde onder jongeren, namen bij de PvdA juist enkele oudgedienden het voortouw. Oud-partijvoorzitter Hans Spekman is zo’n uitgesproken tegenstander. „Ik ben heel bang dat wij de partij van Macron worden”, zegt hij. „Dat we zo bezig zijn met macht, dat we zicht verliezen op de vraag: waarvoor wil je die macht?”

Ook Ad Melkert, die zich deze week met een opiniestuk en ook op het congres tegen een verregaande samenwerking uitsprak, is niet overtuigd door het machtsargument. Als het straks in discussies gaat over warmtepompen en vervuilende benzineauto’s, vreest hij, staan GroenLinks en de PvdA lijnrecht tegenover elkaar. „De onrust die je nu bij de boeren ziet, krijg je straks ook bij huishoudens. Dan wil ik dat de PvdA een eigen ruimte heeft. Een eigen geluid.”