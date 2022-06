Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Er is een wonderlijk huwelijk gesmeed op het Rotterdamse stadhuis: Denk en Leefbaar Rotterdam, met VVD en D66 als broodnodig smeermiddel. Leefbaar, D66 en VVD zagen we aankomen. Immers, alleen in de rijke delen van de stad waren de mensen nog te porren om naar het stemhokje te gaan. En de hele Rotterdamse periferie stemt steevast Leefbaar. Maar dat meer dan honderd minderheden in Denk-wijken, waar de opkomst minimaal is, toch één partij in het zadel helpen, is niets minder dan een triomf.

Heel Nederland moet goed op dit nieuwe Rotterdamse verbond letten. Al was het maar omdat Nederland, met de huidige inflatie en de structurele immigratie, steeds meer op Rotterdam gaat lijken. Bovendien gebeurt alles het eerst in Rotterdam: van de ineenstorting van de PvdA tot de opkomst van populistisch rechts. Dit zou zomaar op meer plekken de politieke toekomst kunnen zijn.

Wie de verkiezingsprogramma’s erbij pakt, zag dit niet snel aankomen. Leefbaar noemt Denk net niet letterlijk wanneer de partij voor de politieke islam waarschuwt. Leefbaar-prominent Tanya Hoogwerf vloog Denk-politici diverse malen publiekelijk in de haren. En welke partij zou Denk bedoelen toen ze zich in een vorig programma beklaagde over populistische partijen die met hun verdelende retoriek Rotterdammers ‘tegen elkaar opzetten’?

Leefbaars belangrijkste prioriteit, veiligheid, komt in het Denk-partijprogramma pas in de achtste paragraaf van het achtste hoofdstukje (‘economie’) aan bod – als amper nastrevenswaardig hebbedingetje voor goed ondernemerschap in de stad. En ik hoop dat beide partijen het onderwijs aan de scholen zelf over laten, want in het getrek over welke slavernij- en migratiegeschiedenissen, discriminerende stereotypes of woke-indoctrinatie er precies gedoceerd moeten worden, zouden de heren politici de schoolboekjes nog eerder kapotscheuren dan aan de ander toegeven.

Als we op z’n Rotterdams even onze waffel houden, dan kan dit college best wat daadkracht laten zien

En toch zitten ze schouder aan schouder in het college. Naar verluidt was de sfeer tijdens de onderhandelingen goed – het wederzijds vertrouwen kon men aflezen aan het gebrek aan gelekte plannen. Zouden de schoolboekjes dicht blijven, we het verleden laten rusten en we op z’n Rotterdams even onze waffel houden, dan zou dit college best eens wat stabiliteit en daadkracht kunnen laten zien.

Wat blijkt: antidiscriminatie en antiracisme is voor veel Rotterdammers best te pruimen, zolang het niet afkomstig is van witte cis-gender veganistische mensen met een baarmoeder. En prioriteit twee van Denk, armoedebestrijding, wordt in hoog tempo ook de prioriteit van Leefbaar – met dank aan de huidige energiecrisis en inflatie. Bovendien vonden de achterbannen van beide partijen elkaar in hun frustratie over het verkeersinfarct in de stad, ontstaan dankzij GroenLinksige baanafsluitingen en parkeerplekofferandes.

Nogmaals, ik, hoogopgeleide rijke Rotterdammer, droom ook van het groene paradijs dat men van deze stad wilde maken. Maar ik vertrouw er ook op dat een belangrijk deel van die transitie al in gang is gezet. De klimaattrein rijdt, met name nationaal en internationaal. Goed, de vrouwen kwamen er bekaaid van af. Roos en Christine moesten wijken, we kregen Faouzi, Enes en Said ervoor terug in een college onder leiding van Ahmed. Welke voornaam is een groter struikelblok bij een sollicitatie?

Dit bestuur zal niet alles voor iedereen zijn. Maar ik ben best enthousiast over dit verbond. Het is een zege voor representatie en vertrouwen. Er zijn ruwweg drie kiezersgroepen in deze stad: arm links, arm rechts en rijk. Dit college verenigt alle drie.

Als iedereen zich gedraagt en niemand uitglijdt over domme corruptie of grensoverschrijdend gedrag, zou dit college een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van het land. Het is van allergrootste belang dat burgers zich gezien en gehoord voelen in de stadhuizen van dit land. Niet door een wethouder die op expeditie gaat, de (probleem)wijk in, maar door een wethouder die daadwerkelijk gekozen is door de wijkbewoners.

Misschien komen er volgende keer dan wat meer mensen opdagen bij het stembureau.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.